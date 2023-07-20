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Дмитро Ярош: Базы «Вагнера» в Беларуси являются законной целью для сил обороны Украины

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  • 20.07.2023, 18:12
  • 2,940
Дмитро Ярош: Базы «Вагнера» в Беларуси являются законной целью для сил обороны Украины
Дмитро Ярош

При первой возможности любой террорист должен быть уничтожен.

Лидер «Правого сектора», cоветник главнокомандующего ВСУ Дмитро Ярош прокомментировал размещение ЧВК «Вагнера» в Беларуси.

«Считаю, что базы террористической группировки «Вагнер» на территории оккупированной эрефией Беларуси являются законной целью для ударов сил обороны Украины.

При первой возможности любой орковский террорист должен быть уничтожен.

У этих нелюдей должен быть панический страх перед справедливой местью украинцев.

Слава нации! Смерть врагам!» - написал Ярош в Facebook.

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