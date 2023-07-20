ВСУ удалось локализовать «большое наступление» россиян на Лимано-Купянском направлении 20.07.2023, 18:23

2,304

На этом направлении действует вражеская группировка численностью более 100 тысяч личного состава.

Россияне не могут перехватить инициативу, Силы обороны локализовали так называемое «большое наступление» врага на линии Купянск-Лиман.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

Череватый рассказал, что за сутки на линии Купянск-Лиман произошло 568 обстрелов, 17 авианалетов, а также четыре напрасных штурма врага в районах Масютовки и Лимана Первого.

Силы обороны уничтожили:

20 оккупантов,

55 получили ранения,

поражена реактивная система «Град»,

два миномета,

два дрона-камикадзе «Ланцет»,

беспилотник-разведчик «Орлан-10».

«Пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, никакого даже локального успеха они не добились. «Большое наступление», которое они анонсировали весной, локализовано, они не могут перехватить инициативу», - сообщил Череватый.

Напомним, Череватый сообщал, что на Лимано-Купянском направлении действует вражеская группировка численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Приблизительно такие силы СССР задействовал во время войны в Афганистане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».