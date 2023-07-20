Британия перевыполнила план по передаче Украине снарядов 20.07.2023, 18:36

В 15 раз.

Великобритания передала Украине на 184 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

Он отметил, что Великобритания «предоставила значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи», поскольку Вооруженные силы Украины защищают свою территорию и стремятся изгнать российских захватчиков.

«Хотя в некоторых областях мы поставили меньше, чем ожидалось... мы перевыполнили планы в таких критически важных областях, как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя. Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально», - подчеркнул министр.

После полномасштабного вторжения россиян в Украину ряд союзников начали предоставлять Киеву военную помощь.

При этом Британия является одним из основных союзников Украины. Она стала первой страной, которая согласилась передать украинским защитникам современные западные танки, а также дальнобойные ракеты.

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