Ученые раскрыли химическую тайну долларов Бенджамина Франклина 1 20.07.2023, 18:47

2,728

Деньги, созданные одним из отцов-основателей США, невозможно было подделать.

Бумажные деньги, созданные одним из отцов-основателей США Бенджамином Франклином, невозможно было подделать. Каким образом американскому политику в XVIII веке удалось достичь такого высокого уровня защиты денежных знаков? Ученые ответили на этот вопрос.

Специалисты из Университета Нотр-Дам (США) раскрыли технологические секреты, лежащие в основе франклиновских купюр. В ходе исследования ученые проанализировали более 600 банкнот, выпущенных выпущены с 1709 по 1790 год. Они также внимательно сравнили их с фальшивыми долларами, изготовленными в то же время.

Оказалось, что еще в 1739 году Бенджамин Франклин применил инновационный метод, который сделал его бумажные деньги защищенными от подделок, – он добавил в состав бумаги специальные нити цвета индиго. Технология стала прорывной для своего времени, и только через 100 лет она была запатентована.

Также Франклин использовал особые черные чернила на основе натурального графита для печати денежных знаков. При этом фальшивомонетчикам так и не удалось разгадать состав: они применяли для подделок чернила из обугленных костей или растительных масел.

Благодаря уникальной комбинации нитей цвета индиго и чернил на основе натурального графита бумажные деньги Бенджамина Франклина стали «неприступной крепостью» для фальшивомонетчиков того времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».