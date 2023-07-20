В Черногории российские туристы устроили дебош

В Черногории российские туристы устроили дебош5
- 20.07.2023, 19:01
- 3,532
Они сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта.
В курортном поселке Черногории вблизи Будвы Рафаиловичах работники бара избили российского посетителя.
Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
По предварительной информации, гражданин РФ оскорблял местных жителей и официантов, после чего произошла драка.
Все началось с того, что четверо россиян в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную, где едва не сбили мотоциклиста.
По свидетельству очевидцев, перекрыв своим авто набережную, они сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, ранив ему голову.
Впоследствии граждане РФ применили физическую силу к владельцу заведения, после чего другие его сотрудники пытались помешать им снести еще и ресторан.
Видео, которое попало в соцсети, сняли, когда сотрудники начали выгонять россиян и бить их стульями.