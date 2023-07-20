В Черногории российские туристы устроили дебош 5 20.07.2023, 19:01

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Они сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта.

В курортном поселке Черногории вблизи Будвы Рафаиловичах работники бара избили российского посетителя.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

По предварительной информации, гражданин РФ оскорблял местных жителей и официантов, после чего произошла драка.

Все началось с того, что четверо россиян в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную, где едва не сбили мотоциклиста.

По свидетельству очевидцев, перекрыв своим авто набережную, они сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, ранив ему голову.

Впоследствии граждане РФ применили физическую силу к владельцу заведения, после чего другие его сотрудники пытались помешать им снести еще и ресторан.

Видео, которое попало в соцсети, сняли, когда сотрудники начали выгонять россиян и бить их стульями.

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