ВСУ ликвидировали российского пропагандиста кассетными боеприпасами 1 20.07.2023, 19:11

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Видео.

Появилось видео с ликвидацией российского пропагандиста Михаила Лучина, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов. Видео распространили Telegram-каналы, журналист Юрий Бутусов подтвердил эту информацию.

Лучин вел в Telegram пропагандистский канал «Мышь на Донбассе», где было около 23 000 подписчиков, где распространял дезинформацию об ВСУ.

Его ликвидировала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада под Красногоровкой.

Видео снято с дрона, на нем видна идущая полем группа россиян.

Впоследствии по ним «прилетает» снарядом, уцелевшие оккупанты пытаются убегать.

Огонь по захватчикам продолжается, видно, как десятки зарядов «засевают» территорию.

Военный эксперт Игаль Левин пишет, что первые прилеты на видео – фугасные снаряды, а завершающие выполнены кассетными боеприпасами.

Сегодня издание Washinghton Post заявило, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против оккупантов.

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