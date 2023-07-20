В Беларуси — сложности с евро 1 20.07.2023, 19:13

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Можно ли в обменниках найти эту валюту?

В Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты. Это связано во многом с санкциями ЕС, который в 2022 году ввел запрет на предоставление нашей стране банкнот евро. «Зеркало» спросило у банков, на каких условиях они сейчас продают европейскую валюту, есть ли она в наличии, не нужно ли оставлять предварительную заявку, если требуется несколько тысяч евро.

— Проблем с валютой не наблюдалось. В сутки в кассе «МТБанка» можно снять 5000 евро с карты в евро, свыше нужно заказывать. Заказ осуществляется на пятый рабочий день по карте, — сообщали в «МТБанке». В финучреждении уточнили, что при покупке менее 5000 евро нужную сумму можно не заказывать предварительно.

В «Технобанке» пояснили, что продают только те евро, которые сдают другие клиенты. «Предварительно не заказать, все продают из оборота, — уточнили в банке. — Если вы в Минске проживаете, то обращайтесь на Кропоткина, 44, это головное отделение. Там всегда есть большие суммы в отделении».

— Банк осуществляет продажу валюты. Наличие валюты вы можете уточнить только при личном обращении в отделение банка. Заказать предварительно сумму невозможно, приобретение осуществляется по наличию в кассе. Для проведения операции может потребоваться паспорт, поэтому рекомендуем его иметь при себе", — сообщили в «Белинвестбанке».

В «Беларусбанке» посоветовали узнавать наличие евро для покупки в его отделениях. «Заказать сумму для валютно-обменной операции возможности нет», — уточнили в банке.

В «Белагропромбанке» и «Белгазпромбанке» рекомендовали обращаться непосредственно в кассы финчреждений, чтобы узнать, есть ли в наличии банкноты евро.

В «Альфа-Банке (Беларусь)» сообщили, что в обменниках евро есть в наличии, но посоветовали «при снятии от 1000 евро заказать сумму заранее».

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