Белорусский синоптик объяснил, почему нельзя дать точный прогноз погоды 1 20.07.2023, 19:19

Самый точный прогноз на сутки имеет погрешность в 5%.

Дмитрий Рябов — самый известный в Беларуси синоптик. Практически каждую неделю, по его словам, к нему подходят на улице поинтересоваться, какой будет погода на выходные. Об этом он рассказал БелТА.

-– Что такое прогноз погоды? - говорит Рябов. -– Это научно обоснованное предположение о развитии атмосферных процессов. Подчеркну — предположение. В самом этом понятии уже заложена возможность ошибки.

Абсолютно точный прогноз погоды не может дать ни один синоптик, пояснил Рябов. Самый точный прогноз на сутки имеет погрешность в 5%. На двое суток -– уже на 8%, а на неделю - 15-20%. Таким образом, чем больше срок прогноза, тем больше он «врет».

-– Прогноз погоды — не математика, где 2 плюс 2 всегда равно 4. Хаотичность в атмосфере такая, что на 100% ее спрогнозировать невозможно, - заметил Рябов.

Синоптик отметил, что лето является самым сложным периодом для составления прогнозов погоды. Все дело в грозах, которые считаются явлением непредсказуемым.

-– Вопрос не в том, будет ли гроза, а в том, где она пройдет, - говорит он.

Даже в масштабах отдельного города прогноз может одновременно и оправдаться, и нет. Не раз мы удивлялись, что в Минске одна часть города «поплыла» из-за грозы, а другая его часть так и осталась сухой.

Также синоптик заметил, что многие белорусы обращают внимание лишь на температуру и вероятность дождя, хотя также важно следить за облачностью и направлением ветра. Бывает так, что при температуре +20 градусов кажется, что гораздо холоднее, а виной тому северный порывистый ветер и облачность.

А еще Дмитрий Рябов констатировал, что в Беларуси в последние годы изменился климат, условно говоря, погода сместилась с юга на север на 150 км.

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