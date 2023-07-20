«Всюду 200-е, а по телевизору ложь» 1 20.07.2023, 19:28

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Оккупант пожаловался на состояние армии РФ.

Военные армии РФ все чаще жалуются на ситуацию на фронте и сожалеют, что ушли воевать в Украину.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в последнее время россияне все больше жалуются на большое количество потерь и отсутствия вооружения.

В частности, на этот раз оккупант рассказывает, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ на их позициях много погибших. Также Россия не снабжает фронтом вооружения в достаточном количестве.

«Здесь в натуре нас разбивают вообще как-то. Это не вторая армия мира, по ходу, после укропов мы уже третья. У них все есть, и не жалеют ничего, а нашим, короче, ничего нет», - говорит он.

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