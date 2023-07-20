13 фантастических фотографий птиц 4 20.07.2023, 20:01

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Вы поразитесь, но это не фотошоп.

Рассматривая завораживающие снимки испанского фотографа Хави Боу, сложно догадаться, что на них изображены птицы. Секрет столь необычных фотографий кроется в том, что он запечатлел их полёт с помощью хронофотографии!

Хронофотография позволяет записывать движение объекта с помощью фотосъёмки его отдельных фаз через короткие равные интервалы времени, что позволяет избежать размытия при съёмке на длинной выдержке. Проект Хави Боу «Орнитография» демонстрирует, что летящие птицы отлично подходят для того, чтобы получить невероятные изображения с помощью этого способа! Каждое из этих изображений состоит из сотен кадров, сделанных за несколько секунд полета, пишет techinsider.

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