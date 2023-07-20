США отключили от долларов «Тинькофф» и еще три российских банка 20.07.2023, 20:05

1,302

Вашингтон продолжает затягивать удавку на финансовой системе РФ.

США продолжают затягивать удавку на финансовой системе России, отрезая все больше банков от возможности проводить долларовые операции.

В четверг американский Минфин объявил о новом пакете санкций за вторжение в Украину, включив в «черные списки» еще четыре кредитные организации из РФ. Под блокирующие меры с заморозкой активов и запретом на любые операции с гражданами и юрлицами США попал «Тинькофф банк» — 11-й в РФ по размеру активов и 7-й по объему счетов физлиц. Банк, клиентами которого являются 27 миллионов российских граждан и компаний, был включен в SDN-list, где уже находятся практически все крупные государственные и частные кредитные организации.

С февраля «Тинькофф» находится под блокирующими санкциями Евросоюза. Аналогичные меры США закроют для него возможность проводить операции с американскими банками и иметь корреспондентские счета в Штатах, через которые осуществляются расчеты в долларах.

Также под американские санкции попали Локо-Банк (52-е место по размеру активов), банк «Солидарность» (82-е место), Петербургский социальный коммерческий банк (102-е место) и банк «Юнистрим», оператор одноименной платежной системы.

«Введение санкций против дополнительного числа базирующихся в России финансовых учреждений еще больше снижает возможности Российской Федерации по сохранению доступа к глобальной финансовой системе», — поясняет Минфин США.

Что касается «Тинькофф банка», то ведомство подчеркивает, что его владельцем является миллиардер Владимир Потанин, фигурант санкционных списков США, Великобритании и Канады. В прошлом богатейший человек России, Потанин стал владельцем банка в апреле 2022 года, выкупив 35% его материнской структуры TCS Group. Основатель банка Олег Тиньков говорил, что его заставили продать бизнес «за копейки» после того, как он выступил против войны с Украиной. Сам Тиньков попал под санкции Великобритании в марте 2022 года, В четверг они были сняты.

Среди госбанков лишь Газпромбанк, принимающий платежи за поставки российского газа в ЕС, остается вне блокирующих мер американского Минфина. Однако на ГПБ распространяются «теневые санкции», которые американские банки вводят без анонса властей. В январе ГПБ — третий в РФ по размеру активов — получил уведомления о закрытии корсчетов американскими JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY). С 27 января банк прекратил трансграничные переводы в долларах и призвал клиентов переключиться на другие валюты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».