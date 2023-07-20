ЕС выделит до 20 млрд евро на оборонные нужды Украины 1 20.07.2023, 20:19

Помощь будет предоставляться в течение четырех лет.

Европейский союз в течение следующих четырех лет будет выделять до 5 млрд евро в год на оборонные нужды Украины. Средства будут предоставлены через специальную секцию в рамках Европейского фонда мира.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

«Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работал очень хорошо. Мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом в нем, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, о которых я говорил», - заявил он.

Издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что ЕС рассматривает возможность создания специального фонда для поддержки украинской армии.

Предполагается, что Брюссель будет покрывать расходны стран-членом Евросоюза на закупку и передачу Украине боеприпасы, ракеты и танки. Помимо этого ЕС оплатит обучение украинских военных.

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