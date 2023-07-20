В Барановичах срезают металлические заборы 20.07.2023, 20:58

Чиновникам не понравилось, что жители города их не покрасили.

В Барановичах местные власти в качестве штрафных санкций срезают в некоторых местах однотипные ограждения, которые сами в свое время централизованно и поставили. Они уверены, что нерадивых хозяев, которые за этими ограждениями не следили, таким образом сделают аккуратными, пишет местная газета «Наш край».

Улица Першукевича — одна из самых оживленных в Барановичах. Она связывает город с вокзалом Барановичи-Полесские, по ней же водители выезжают на Восточный проезд. Поэтому о том, чтобы по обеим сторонам этой улицы все выглядело прилично, всегда болела голова у местного начальства.

Чтобы решить проблему, чуть менее 20 лет назад на улице Першукевича поставили одинаковые металлические заборы за счет средств городского бюджета. Но поставить поставили, да не все жители улицы эти казенные заборы должным образом досматривали, и некоторые из них выглядят сейчас непрезентабельно.

Поэтому на этот раз городские власти включили обратный процесс: ту часть металлических заборов, которые облезли и даже заржавели без хозяйской руки, решили демонтировать.

Сейчас как раз начала реализовываться эта компания. Рабочие «Барановичиремстроя» срезают некорашеные и заржавевшие ограждения, надеясь, как пишет «Наш край», что, «глядя на чужой горький опыт, остальные жители улицы возьмутся за кисти с краской, что позволит сохранить ограждения».

«Пока рабочие с инструментами не стали срезать ограждения в других частях города, есть время прислушаться к голосу разума и успеть привести свой забор в порядок. Ну а тем, кому жалко денег на банку краски, пора начинать прицениваться к ограждениям, которые придется устанавливать уже за свой счет», — поучительно заканчивает государственное СМИ свой репортаж.

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