Китай пообещал принять меры после обстрела своего представительства в Одессе 20.07.2023, 21:22

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Здание консульства пострадало при атаке РФ на Одесский морской порт.

Пресс-служба министерства иностранных дел Китая подтвердила, что в результате ракетной атаки России в Одессе 20 июля было повреждено консульство КНР.

Комментируя атаку оккупантов, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали, спикер МИД заявил, что «рядом с Генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв», который разрушил часть стены и стекла.

«Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине», – добавил спикер.

О том, что в результате российской ночной атаки 20 июля пострадало здание генерального консульства КНР в Одессе утром сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер.

Здание консульства Китая в Одессе находится в переулке Нахимова на возвышенности над территорией Одесского морского порта, по которому российские оккупанты наносят удары последние дни

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