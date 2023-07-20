Китай пообещал принять меры после обстрела своего представительства в Одессе
- 20.07.2023, 21:22
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Здание консульства пострадало при атаке РФ на Одесский морской порт.
Пресс-служба министерства иностранных дел Китая подтвердила, что в результате ракетной атаки России в Одессе 20 июля было повреждено консульство КНР.
Комментируя атаку оккупантов, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали, спикер МИД заявил, что «рядом с Генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв», который разрушил часть стены и стекла.
«Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине», – добавил спикер.
О том, что в результате российской ночной атаки 20 июля пострадало здание генерального консульства КНР в Одессе утром сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер.
Здание консульства Китая в Одессе находится в переулке Нахимова на возвышенности над территорией Одесского морского порта, по которому российские оккупанты наносят удары последние дни