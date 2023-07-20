Минское «Динамо» первым из белорусских клубов прекратило борьбу в еврокубках 1 20.07.2023, 22:18

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Белорусские футболисты проиграли боснийскому «Железничару».

Минское «Динамо» 20 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций проиграло боснийскому «Железничару» (1:2, первый матч: 2:2). Минчане не могут победить в еврокубках четыре матча подряд.

Последний раз «Динамо» побеждало 14 июля 2022, тогда минчане обыграли черногорский «Декич» (2:1) и вышли во второй раунд Лиги конференций, где дважды уступили «Хапоэлю» из Беэр-Шева (1:2. 0:1).

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