Северокрымский канал вблизи Джанкоя начал пересыхать 20.07.2023, 22:23

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Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 Северокрымский канал близ города Джанкой начал мелеть и пересыхать.

Об этом КрымSOS стало известно из анонимных источников.

В частности, речь идет о пойме Северокрымского канала, который ранее называли «городским пляжем» Джанкоя. С 2014 года туда не идет вода, однако сейчас он совсем омелел.

Также значительное снижение воды можно увидеть в канале на выезде из города. Недавно вода в канале достигала верхней полосы.

В то же время, по информации КрымSOS, вода в Джанкое дается без перебоев, однако питьевую воду местные закупают отдельно.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе. Произошло искусственное наводнение, которое затопило более 80 населенных пунктов юга Украины. Погибли люди, разрушены жилые дома. Поток пресной воды сорвал тысячи тонн почвы вместе со всеми представителями флоры и фауны, проживавшими на этой территории.

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