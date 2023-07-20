Гродненский «Неман» вышел во 2-й раунд квалификации Лиги конференций 20.07.2023, 23:10

Гродненские футболисты прошли «Вадуц» из Лихтенштейна.

Во втором матче Лиги конференций гродненский «Неман» сыграл вничью с лихтенштейнским «Вадуцом» — 1:1.

Белорусы повели в счете уже на 16-й минуте благодаря голу Павла Савицкого с пенальти. «Вадуц» сумел отыграться на 86-й минуте усилиями Тео Голлиарда, однако этого не хватило, чтобы вырвать победу.

Белорусская команда смогла пройти во второй раунд отбора, так как в первом матче была сильнее «Вадуца» (2:1). В следующем этапе квалификации «Неман» сразится с мальтийским «Бальцаном».

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