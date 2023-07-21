Белорусские правозащитники стали лауреатами престижной премии ООН 21.07.2023, 1:23

ФОТА: ВЯСНА

В ООН также призвали освободить всех белорусских правозащитников.

«Вясна» — лауреат премии Организации Объединенных Наций в области прав человека за 2023 год. В этом году ее получили пять победителей, а среди них и белорусский правозащитный центр. 20 июля их назвал председатель Генеральной Ассамблеи Чаба Кереши.

Лауреаты премии были выбраны специальным комитетом из более чем 400 претендентов. Церемония вручения премии состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в декабре.

«Приверженность победителей говорит об универсальном характере прав человека в критическое время, — говорит Чаба Кереши. — Премия направляет защитникам прав человека во всем мире четкий сигнал о том, что международное сообщество благодарно и поддерживает их усилия по продвижению всех прав человека для всех».

Упомянутый специальный комитет призывает государства-члены ООН освободить всех задержанных правозащитников. В Беларуси за решеткой находится и группа весновцев-политзаключенных, а среди них нобелевский лауреат Алесь Беляцки.

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