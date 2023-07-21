Украина национализировала банк миллиардера Фридмана 21.07.2023, 3:32

Sense Bank занимает 11-е место в Украине по размеру активов.

Национальный банк Украины (НБУ) решил вывести с рынка Sense Bank — бывший «Альфа-банк Украина». Регулятор обратился к правительству с просьбой национализировать кредитную организацию.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, это произойдет уже в пятницу, 21 июля. С того же дня в банке введут временную администрацию. После того как кабмин примет решение об участии государства в выводе Sense Bank с рынка, она завершит свою работу в течение трех дней и передаст управление новому менеджменту.

Сервисы для физлиц будут работать в обычном режиме, ограничения для платежей юридических лиц устанавливать также не планируется.

В НБУ напомнили, что конечными владельцами Sense Bank являются попавшие под санкции Украины российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. Первый также имеет паспорт Израиля, а второй — Латвии, оба предпринимателя находятся в черных списках ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Регулятор отметил, что связь Фридмана и Авена с Россией, осуществившей «полномасштабное военное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года, их поддержка действий и политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, наносит значительный репутационный риск и имеет существенное негативное влияние на деятельность банка».

НБУ обратил внимание, что с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года регулятивный капитал Sense Bank уменьшился на 50%, в то время как у других системно важных кредитных организаций он в целом увеличился на 29%.

Sense Bank занимает 11-е место в Украине по размеру активов. Его номинальные владельцы — люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Financial Limited. Они заявляли, что будут спаривать любую попытку национализировать банк, в том числе обращаясь в международные суды, чтобы «защитить свои инвестиции и уменьшить убытки».

В конце марта НБУ признал репутацию этих компаний небезупречной, в связи с чем они лишились права распоряжаться акциями Sense Bank и голосовать на собраниях акционеров для принятия любых решений. Это поставило крест на возможной продаже банка — ранее в ABH Holdings говорили, что 75,6% Sense Bank может купить европейский инвестор, однако не раскрывали, кто именно.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о порядке передачи в госсобственность системообразующих банков во время военного положения. Документ позволяет правительству объявлять неплатежеспособными и национализировать банки, владельцы которых попали под санкции. ABH Holdings сочла закон дискриминационным и нарушающим нормы международного права о справедливости по отношению к инвесторам.

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