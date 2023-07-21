Под Пуховичами невестка отомстила мертвой свекрови, осквернив ее могилу 21.07.2023, 4:46

Памятник повредила камнем и облила зеленкой.

В Пуховичском районе невестка отомстила умершей свекрови. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В милицию обратилась жительница Пуховичского района, заявившая, что неизвестные осквернили могилы ее матери и брата. Вандалы облили общий памятник зеленкой и повредили его камнем.

Правоохранители установили, что «разборки» на кладбище устроила невестка покойной. Следователям та во всем созналась и рассказала, что сразу просто хотела облить зеленкой памятник свекрови, с которой постоянно ругалась еще при жизни. Но потом увидела камень у могилы и поэтому повредила памятник.

- По словам фигурантки, в момент совершения преступления она была трезвой, - добавили в пресс-службе.

Расследуется уголовное дело о хулиганстве.

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