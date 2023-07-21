Политолог: Патрушев поставил ультиматум Кремлю 2 21.07.2023, 7:35

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Николай Патрушев

Россия вышла из «зерновой сделки» по сценарию секретаря Совбеза.

До удара по Крымскому мосту РФ собиралась «выиграть» от зернового соглашения с Украиной, поставив ЕС условие по поводу «Россельхозбанка».

С 14 июня 2023 года это учреждение официально отключили от платежной системы SWIFT. Это поставило семейство секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которое контролирует «Россельхозбанк», в невыгодное положение. Так как источник, где ранее отмывала деньги часть верхушки властей РФ, а также ФСБ - заблокировали, отмечает политтехнолог Михаил Шейтельман в новом выпуске программы «Аргумент».

«Вся эта интрига продлевать или не продлевать сделку до истории с мостом звучала так: «Мы продлим - вы откроете SWIFT в Россельхозбанк». Это самое главное», - указал писатель.

По словам Шейтельмана, даже сейчас Кремль отрицает связь между разрывом сделки и происшествием в Крыму, чтобы сделать «обратный ход». Ранее об этом высказывался пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Газпром контролирует семья Путина, а этот (Россельхозбанк - ред.) - семья Патрушева. Поэтому это все условия Патрушева в «зерновой сделке», а не Российской Федерации. Нет такого игрока как РФ... Мы во время бунта убедились, что такой штуки, как российский государственный интерес, нет», - уверен политолог.

Также он обратил внимание на уступку генсека ООН Антониу Гуттериша, который, согласно информации Reuters, был согласен вернуть «дочку» «Россельхозбанка» к международной системе SWIFT.

«Гуттериша они наняли лоббистом «Россельхозбанка». Он ходил к западным странам, которые имеют возможность открыть SWIFT, со словами: «Откройте SWIFT Россельхозбанку». Это дело Гуттериша, он конкретный интересант в данном случае Российской Федерации. Поэтому он не закрывает эту дверь», - отметил он.

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