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Канада ввела санкции против Киркорова, Охлобыстина и других одиозных россиян

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  • 21.07.2023, 7:39
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Канада ввела санкции против Киркорова, Охлобыстина и других одиозных россиян
Филипп Киркоров

Кто попал в список?

Канада ввела новые санкции против представителей сферы культуры и образования Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт правительства Канады.

В заявлении канадского правительства говорится, что страна вводит санкции против 19 человек, использующих свое искусство (музыку, театр, кино) для пропаганды вторжения России в Украину, а также людей, работающих в сфере культуры и образования в РФ, в том числе директоров музеев, причастных к порче или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины.

Список:

Филипп Бедросович Киркоров

Иван Иванович Охлобыстин

Никита Сергеевич Михалков

Зарифа Пашаевна Мгоян

Мария Васильевна Федосеева-Шушкина

Ярослав Юрьевич Дронов

Ольга Борисовна Кормухина

Тимур Ильдарович Юнусов

Дмитрий Вадимович Харятян

Иосиф Игоревич Пригожин

Алла Юрьевна Перфилова

Александр Феликсович Скляр

Юлия Дмитриевна Чичерина

Валерий Николаевич Фальков

Ольга Борисовна Любимова

Алла Юрьевна Манилова

Михаил Борисович Пиотровский

Алексей Леонидович Костылев

Геннадий Яковлевич Темников

Санкции Канады против «министерств» РФ в оккупированных регионах Украины

Также, Канада ввела новые санкции против вновь созданных организаций на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах. В список санкций попало 17 организаций.

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