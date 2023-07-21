Белый дом: Украина получит F-16 до конца этого года 4 21.07.2023, 7:45

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Президент США также принял непростое решение по другому оружию.

Украинские военные могут получить истребители F-16 до конца 2023 года, но самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Силы обороны Украины остро нуждаются в артиллерии. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ, передает FOX.

«F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, одни F-16 не смогут внести изменения (на поле боя, – ред.). Им действительно больше всего необходима артиллерия. И потому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка», – рассказал Кирби.

Он добавил, что ВСУ больше всего нуждаются в артиллерии, амуниции, ПВО, танках и БМП.

«По всем этим пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре направления, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, — и будет еще один в ближайшие дни — вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности», - добавил координатор Совета нацбезопасности.

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