Белорусам начали приходить «письма счастья» по налогу на первую квартиру 3 21.07.2023, 7:53

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И по земельном сбору.

Белорусам начали приходить платежки по налогу на недвижимость и земельному сбору за 2022 год. Выставленные суммы надо внести до 15 ноября. «Зеркало» рассказывает подробности.

Налог на недвижимость, как и земельный сбор, за 2022 год начисляли в два этапа. До 15 ноября 2022 года нужно было внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Остальную сумму необходимо уплатить до 15 ноября этого года.

Напомним, в 2022 году в Беларуси появился налог на первую квартиру. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

Ранее в июле белорусам начали рассылать платежки по транспортному налогу за 2022 год. У некоторых водителей возникли вопросы по выставленным к оплате суммам.

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