В Одесской области прозвучала серия мощных взрывов 1 21.07.2023, 8:01

3,982

Россияне совершили несколько атак на портовый регион Украины.

В ночь на 21 июля россияне совершили несколько атак на Одесскую область Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

После сообщения о взрывах в области, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения противником ракетного вооружения в регионе.

Повторные взрывы в Одесской области

Примерно спустя час в Одесской области снова было слышно несколько взрывов. Об их причинах и последствиях пока не сообщается.

Атаки россиянами Одесской области

Россияне уже четвертую ночь подряд наносят удары по Одесской области. Так, вчера, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов-камикадзе. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».