Смеялась даже Скабеева: на российском ТВ выдали безумную версию отмены визита Путина в ЮАР 1 21.07.2023, 8:05

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Ольга Скабеева

Слова «эксперта» поспешили заглушить рекламой.

Российские пропагандисты снова отметились фейками. Теперь они пытаются отбелить репутацию российского президента Владимира Путина, объявленного в международный розыск за депортацию украинских детей.

Чтобы хоть как-то выкрутить позорную для России новость о «невыездном» из-за международного ордера на арест Путине, на федеральных каналах, финансируемых Кремлем, начали распространять безумную версию о якобы подготовке американцами его убийства.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Так, политтехнолог Сергей Марков заявил, что США якобы подговорили на соучастие в «преступлении» вице-президента ЮАР, а президент Южной Африки об этом узнал и доложил Путину.

«Про БРИКС совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы и британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР, и он придумал это... как объяснить, почему Путин не приедет…», - начал Марков.

Но Ольга Скабеева на это отреагировала смешком и остановила «коллегу»: «Это была конспирологическая теория». На что Марков начал возмущаться: «Нет, это чистая правда!».

«Реклама!» - снова перебила Скабеева.

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