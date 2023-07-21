Смеялась даже Скабеева: на российском ТВ выдали безумную версию отмены визита Путина в ЮАР

Смеялась даже Скабеева: на российском ТВ выдали безумную версию отмены визита Путина в ЮАР1
- 21.07.2023, 8:05
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Слова «эксперта» поспешили заглушить рекламой.
Российские пропагандисты снова отметились фейками. Теперь они пытаются отбелить репутацию российского президента Владимира Путина, объявленного в международный розыск за депортацию украинских детей.
Чтобы хоть как-то выкрутить позорную для России новость о «невыездном» из-за международного ордера на арест Путине, на федеральных каналах, финансируемых Кремлем, начали распространять безумную версию о якобы подготовке американцами его убийства.
Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».
Так, политтехнолог Сергей Марков заявил, что США якобы подговорили на соучастие в «преступлении» вице-президента ЮАР, а президент Южной Африки об этом узнал и доложил Путину.
«Про БРИКС совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы и британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР, и он придумал это... как объяснить, почему Путин не приедет…», - начал Марков.
Но Ольга Скабеева на это отреагировала смешком и остановила «коллегу»: «Это была конспирологическая теория». На что Марков начал возмущаться: «Нет, это чистая правда!».
«Реклама!» - снова перебила Скабеева.