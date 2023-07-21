ВСУ прорывают позиции врага на Юге: командование РФ поставили перед дилеммой 21.07.2023, 8:21

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У оккупантов остались только две опции.

Украинские военные давят на позиции российских оккупационных войск на юге и обезвреживают вражескую логистику. ВСУ наносят удары по наиболее уязвимым местам противника.

Как отметил в эфире «24 канала» эксперт по международной безопасности фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, это является правильной стратегией. Он заявил, что уже сейчас российские оккупанты оказались перед выбором: отправлять резервы на Бахмутское направление, в Запорожскую или Херсонскую область.

По словам эксперта, у россиян южное направление слабее восточного, поскольку враг не имеет больших препятствий в снабжении своих войск на востоке. На юге российская группировка полностью зависит от сухопутного коридора в Крым и ситуации на оккупированном полуострове.

«Если Россия не будет контролировать ситуацию в Крыму, она не будет иметь возможности транспортировать технику и боеприпасы с полуострова на континентальную Украину», – добавил Жовтенко.

Наши войска используют эту слабость вражеских сил. Жовтенко напомнил, что цель украиснького контрнаступления заключается в разрыве сухопутного коридора оккупантов между востоком и югом.

«И если нам это удастся, российские военные будут иметь всего 2 опции: либо «отрицательно наступать» в сторону Крыма, либо навсегда остаться в окопах Запорожья», – резюмировал эксперт.

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