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Белорусский альпинист сорвался при восхождении в Таджикистане

  • 21.07.2023, 8:37
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Белорусский альпинист сорвался при восхождении в Таджикистане

Минчанин покорял высоту в Лахшском районе.

Белорусский альпинист пострадал при восхождении в Таджикистане. Он сорвался и упал с высоты. Как сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, несчастный случай произошел 19 июля.

Минчанин Дмитрий Гракович совершал восхождение в Лахшском районе.

«Во время покорения гор упал с высоты, в результате чего, получил телесные повреждения», – говорится в сообщении таджикской службы.

У альпиниста сломаны ребра. На место была отправления группа спасателей. Она вылетела вертолетом на полянку «Москвина» в Ляхшском районе. Из-за нехватки места для посадки спасатели спустились пешком около 6 км и обнаружили белоруса. Ему была оказана первая помощь. Однако уже стемнело. С учетом труднодоступности места происшествия транспортировка альпиниста отложена на 21 июля. Пострадавшего альпиниста должны эвакуировать сегодня.

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