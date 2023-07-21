«Пропагандисты долго скакали вокруг дацзыбао на стене Кремля» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

21.07.2023, 8:45

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Настал момент истины.

Вчера сдулись державные щеки, месяцами надуваемые вокруг поездки в ЮАР до выпучивания глаз, до их соприкосновения со стеклами очков.

Долго пропагандисты скакали и играли вокруг вывешенной на кирпичной стене Кремля дацзыбао о том, что ордер МУС на арест Путина – «пустая бумажка». Но сам-то он так не думает. Настал момент истины, и струсил - в ЮАР не поедет. Сообщить об этом с белым флагом на плече, как будто, так и надо, прослабленно вышел отважный пресс-секретарь Дмитрий Песков с усами, опаленными огненной пургой обмана.

И вот, сегодня глухим минометным звуком бухнула новость. Путин колеблется насчет поездки в Индию в сентябре на саммит G20, несмотря на присланное приглашение. «Нет, пока нет решения» - сухо, коротко сказал Песков, словно затвор «калаша» передернул, дослав охолощенный патрон в ржавый ствол.

Казалось бы, великий геополитик должен был ухватиться за поездку в Нью-Дели «двумя руками». Там же такие женщины! Зита и Гита. Должен помнить с советских времен. Мог бы с ними встреться. Пустить с ними кино в российских кинотеатрах по возвращении.

Кроме того, как уверяют народ России лавровцы – это дружественная страна БРИКС, стоящая вместе с Пу против «неоколониализма Запада». Правда, в оборонной сфере Индия все больше сотрудничает с Францией, Германией, США. Но это лавровских комбинаторов не смущает – по «пурге» они с Песковым идут ноздря в ноздрю.

И ведь обратите внимание, что против участи Пу в саммите G20 выступают США и некоторые другие страны. Казалось бы, одно это обстоятельство должно было воспламенить великого геополитика «дать бой» - прибыть в Нью-Дели и сообщить миру все, что он думает о мировой экономике и политике.

Психологически, конечно, это унизительно. Согласны, если Пу так думает. Приехать в Нью-Дели и жевать где-то в сторонке салат с курицей, когда большинство лидеров шарахаются от тебя, как от чумы мировой политики.

Кроме того, возможно, что Пу посещают параноидальные мысли. Вдруг, где-то там, в глубинах сказочной Индии готовят уже самолет для комфортабельной доставки героя на «процесс века» в Гаагу, а знаменитый на всю Россию прокурор Карим Хан уже потирает в Нидерландах руки, вытирает платком вспотевшую от предчувствия победы бритую голову, готовя новые обвинения? Чем Карим хуже Карлы дель Понте, усадившей на гаагскую скамью негодяя Милошевича?

В общем, друзья, не исключено, что Индия навсегда «отвалится», выйдет из гастрольного репертуара великого геополитика так же, как ЮАР.

Но мы считаем – надо ехать!

А то опять пошлют Лаврова и тот будет повторять устало, «на бис» для хохочущего зала, повторять номер про то, что «Россия подверглась агрессии» и где-то там, в полях Украины, укрылась от нее в окопную землю, ощерившись «зубами дракона» против прущего на Москву «неонацизма».

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