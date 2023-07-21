В Telegram появились долгожданная функция 21.07.2023, 8:56

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Как ей воспользоваться?

В Telegram появилась новая функция – теперь пользователи могут публиковать сторис, по аналогии с Instagram. Новинка доступна только владельцам Premium-подписки, пишет unian.net.

Для того, чтобы появился доступ к сторис, необходимо обновить приложение до последней версии. После этого зайдите в Telegram – в меню появится строка «Мои истории».

Истории ваших контактов будут отображаться в верхей части экрана – над диалогами.

Для того, чтобы снять историю, необходимо на главном экране чатов потянуть вниз, чтобы появилось меню. Примечательно, что снимать сторис можно одновременно с передней и задней камер смартфона.

Однако стоит обратить внимание на важный нюанс. Сейчас ваши сторис построены на основе контактов. Это значит, что все, что вы публикуете, могут увидеть абсолютно все ваши контакты – от начальника до учительницы со школы или потенциального работодателя. Чтобы избежать недоразумений, советуем «фильтровать» содержимое ваших сторис, а перед публикацией – ограничить круг лиц, которые их увидят. Сделать это можно в пункте «Кто видит эту историю».

Кроме того, обратите внимание, что вы можете выбрать, сохранять ли истории в вашем профиле спустя 24 часа. Если да – нужно активировать пункт «Оставить в моем профиле». Также вы можете разрешить или запретить другим пользователям делать скриншоты ваших историй с помощью пункта «Разрешить снимки экрана».

Если зажать иконку контакта в панели с историями, вы сможете выбрать, что делать со сторис определенного человека: уведомлять о публикациях или скрыть их.

Новые функции в Telegram

Появление сторис в мессенджере Telegram анонсировали в конце июня 2023 года. Отмечалось, что об этой функции пользователи просили много лет. По словам основателя Telegram Павла Дурова, с этой темой связано более половины всех запросов.

Ранее в Telegram появилась платная подписка. Пользователи с Telegram Premium получили дополнительные стикеры, возможность установить «бейдж» в поле с именем, а также функцию расшифровки видео и аудио в текст.

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