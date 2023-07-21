«В глазах паника»: как российские туристы бегут из Крыма после взрывов 21.07.2023, 9:05

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Тысячи автомобилей застряли в пробках.

В ночь на 19 июля в аннексированном Крыму начал взрываться склад боеприпасов. Поэтому эвакуируют тысячи человек из четырех населенных пунктов на востоке Крыма вблизи Феодосии, пишет «BBC Україна».

На полуострове перекрыли часть трассы «Таврида», ведущей от Крымского моста до Симферополя.

За два дня до этого в результате взрывов поврежден и сам Крымский мост.

Тысячи российских туристов, которые едут из или в аннексированный Крым, оказались в пробках.

Часть поехала по маршруту через оккупированные Россией Мариуполь и Мелитополь вблизи линии фронта.

Рассказываем, что происходит в Крыму и на дорогах вокруг.

Перекрыли трассу возле Феодосии

Видео и фото дыма и пожара в Крыму появились в российских телеграм-каналах с утра 19 июля.

Взрывы произошли на Старокрымском полигоне возле села Кринички на востоке полуострова.

Местные жители несколько часов слышали взрывы в радиусе пяти километров от полигона, написал телеграм-канал Mash.

Власти Крыма о причинах пожаров не говорят, но объявили эвакуацию из четырех сел вокруг.

Население вывозится автобусами. Российские власти организовали чрезвычайный штаб для помощи.

Так называемый глава самопровозглашенного парламента Крыма Владимир Константинов утром в эфире телеканала «Россия 24» назвал ситуацию на полигоне «динамической» и сказал, что все нормализуется за день или два.

Тем временем российским туристам советуют объезжать место инцидента – в соцсетях распространяют карты объезда. Советуют свернуть с трассы «Таврида» и ехать через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Телеграм-канал «Крыминформ» рекламирует живописные виды объездной дороги.

«Дорога по своим качествам очень похожа на трассу Мелитополь – Мариуполь – Таганрог, только виды красивее», – говорится в сообщении.

Трассой через Мелитополь и Мариуполь недалеко от линии фронта российские туристы начали массово пользоваться после того, как недавно существенно повредили Крымский мост.

По версии российских властей, атаку на Крымский мост совершили двумя надводными беспилотниками. Украина официально не брала на себя ответственности за вторую за время войны атаку на мост. При этом представители СБУ в неформальных разговорах с BBC подтвердили свою причастность.

Власти Украины называют Крымский мост, как и все военные объекты в Крыму, законной военной целью.

Дорога через линию фронта

Российские власти рекомендовали своим туристам воспользоваться дорогой в Крым через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь сразу после взрыва на Крымском мосту.

Несмотря на то, что севернее этого маршрута в десятках километров продолжаются бои.

Российское издание «Новая газета» со ссылкой на путешественников пишет, что сейчас по этой дороге больше едут те, кто покидает Крым, а не едет на отдых.

«Сегодня воз людей на чемоданах — такая паника в глазах. Мост взорван, отдых испорчен — сорвались домой внепланово. Вместо пляжа — запорожские степи, блокпосты, проверки документов, БМП перед тобой тянется, — рассказал журналистам водитель маршрутки, который вывозил людей из Крыма в РФ.

По его словам, дорога заняла 13 часов.

«Голодные все, я говорю: «Может, остановимся поедим?» Они: «Нет, вези быстрее». Но в Бердянск все равно заехали. Это они дрожат, а я – мариупольский, ко всему привык, и мне есть хочется. В Бердянске вышли, оглядываются – страшно. А что там страшного? В городе прилетов не было месяц», – говорит водитель.

По подсчетам СМИ, за июнь так называемый «сухопутный коридор» из Крыма в Россию обстреляли более 20 раз.

Законный украинский мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на жителей города сообщил, что 19 июля в городе раздался мощный взрыв. Жители поселка Михайловка вблизи Мелитополя сообщили о пяти мощных взрывах.

Российское государственное агентство «РИА Новости» пишет, что дорога от Ростова-на-Дону до Севастополя через Мариуполь занимает 15 часов. С учетом пробок на мосту – это примерно одинаковое время, рекламирует маршрут вблизи линии фронта новостное агентство.

Оккупационные власти пообещали временно отменить комендантский час, чтобы туристам, направляющимся в Крым, «было удобнее».

«Чтобы россияне не жарились на солнце в многокилометровых пробках, колонну машин сейчас пропускают под честное слово – даже паспорта не просят, фиксируют только количество пассажиров. Ни один из блокпостов на пути следования «руссо туристо» не останавливает автомобили, не проверяет машины, не смотрит в документы», – рассказывает о движении колонны туристов мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, для жителей оккупированных территорий действуют старые жесткие правила с проверками.

В Крым на отдых?

Пока власти в Севастополе обсуждают, где селить туристов, «застрявших» на полуострове в связи с взрывами, российские СМИ пишут о спаде туризма на полуострове.

«Турпоток свалился с моста» – с таким заголовком во вторник вышла российская газета «Коммерсант», рассказывая, как россияне отменяют поездки в Крым.

Количество отмененных туров возросло втрое, пишет издание, поскольку предложенный российскими властями сухопутный путь многие считают рискованным. В аннексированном Крыму в этом году не досчитаются 1,5-2 млн. туристов, отмечает газета.

Однако подобные прогнозы разделяют не все. Ситуация с поездками в Крым нормализуется, туристы въезжают и заселяются в гостиницы, заявили в Российском союзе туриндустрии.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. С точки зрения украинской стороны, отдых на аннексированном полуострове сравним с отдыхом на военном объекте, который является легитимной целью для ударов.

Западные страны, выступающие против ударов по территории России, считают, что в Крыму власти Украины могут действовать так же, как и на других своих оккупированных территориях.

Кремль же продолжает делать вид, что война не касается жителей России, и продвигает Крым как туристическое направление, а теперь еще и предлагает маршрут через охваченные войной территории, говорят в американском Институте изучения войны (ISW). В институте отмечают, что ответственное правительство советовало бы избегать таких территорий. Но Москва этого не делает.

Во время удара по Крымскому мосту погибли два человека, которые ехали на отдых.

Мост едет, но не весь

Между тем, движение через Крымский мост возобновили, однако, лишь в ограниченном режиме на одной полосе в реверсном режиме – то есть сначала этой полосой едут в одну сторону, а потом ею же в другую. Полное восстановление моста власти России обещают уже осенью.

18 июля днем с обеих сторон моста снова появились пробки. По состоянию на 16.00 со стороны Краснодарского края там стояли 676 автомобилей, а со стороны Керчи — 600, время ожидания — около двух часов, сообщал телеграм-канал Крымского моста.

Автобусы на Крымский мост не пускают, потому что они тяжелые. Их переправляют через Керченский пролив на пароме.

На паром едут только рейсовые автобусы, а остальные с нерегулярными перевозками через частично оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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