«Записываю даже траты на жетончики в метро» 21.07.2023, 9:12

Истории белорусов, которые считают каждую копейку.

Анна из Гомеля знает, что в каком магазине дешевле, как использовать творог, у которого вот-вот выйдет срок годности, и почему лучше не экономить на моющем средстве. Если раньше хозяйка постоянно уходила в минус, то сейчас благодаря ведению домашней бухгалтерии ей удается каждый месяц отложить немного денег про запас. А Нина записывает абсолютно каждую трату, будь то жетончик в метро или мороженое во время прогулки, — все потому, что мечтает о квартире побольше.

В статье на сайте onliner.by белорусы рассказывают, как оптимизируют расходы на продукты и товары для дома.

«Получается отложить больше 100 рублей, а раньше уходила в минус»

У 40-летней Анны из Гомеля заканчивается декретный отпуск. В ее семье изначально сложилось так, что часть расходов берет на себя жена, а часть — муж.

— Домашнюю бухгалтерию я начала вести в августе прошлого года. За рождение ребенка сразу выдается большая сумма, за третьего — почти 5000 рублей. Все детские вещи — кроватки, постельное белье, одежда — у нас были. Эта крупная сумма долго лежала, а потом я стала замечать, что она постепенно уменьшаться, — рассказывает Анна. — То есть я тратила больше, чем составлял мой доход.

Ежемесячное пособие на младшего ребенка — 692 рубля, на двух старших — 176. Кроме того, женщине приходят алименты — по 450 рублей. Получается, в месяц на карточку поступает 1318 рублей.

Анна старательно ведет домашнюю бухгалтерию. Учтено все: продукты, быт, аптека, «коммуналка», одежда, школа и сад. Из суммы, которая ежемесячно приходит на карточку, хозяйка сразу отнимает 100 рублей. Эти деньги она откладывает в копилку на что-то непредвиденное — к примеру, если сломается бытовая техника или экстренно понадобится к врачу.

Больше всего денег уходит на продукты — минимум 600 рублей в месяц, притом что мясо, рыбу, кости и масло покупает муж со своей зарплаты. Продукты же на каждый день — на Анне. Сейчас женщина ходит в магазин ежедневно и покупает только то, что будет использовать при готовке сегодня и завтра.

— Раньше в магазине я распылялась на разные продукты и могла потратить и 50, и 70 рублей. Сейчас четко знаю, что нужно купить, и из расчета своего бюджета выделила по 30 рублей в день на продукты, — делится наблюдениями хозяйка. — Если сегодня потрачу 25 рублей, значит, завтра смогу использовать 35 или отложить 5 в копилку.

Если дети дома, Анна берет больше молочки, сыра и колбасы для бутербродов. А вот на конфетах и печеньках, наоборот, старается экономить, так как все вкусняшки вне зависимости от количества и объемов банда детворы съедает за один вечер.

Наша героиня знает, что и где дешевле, и не жалеет ног. В одном магазине выгоднее покупать хлеб, во втором — молоко, в третьем — что-то еще. Плюс, как многодетная мама, при покупке социально значимых товаров она пользуется карточкой, которая предоставляет 10-процентную скидку на базовые продукты.

Еще один из вариантов экономии на продуктах — брать товар на скидках. Но здесь надо быть внимательным: как правило, у продуктов со сниженной стоимостью заканчивается срок годности.

— Если я беру творог по акции, значит, сегодня же приготовлю из него сырники. Так же и с овощами: надо знать точки, где к вечеру или с утра отложены слегка мягкие помидоры или подвядшие огурчики. Из них получается хороший салат, а по стоимости они в два раза дешевле свежих.

В этом деле главное — без фанатизма.

— Однажды я увидела кабачки по акции, набрала 5 кило, пришла домой и думаю: а зачем мне так много?

Около 200 рублей каждый месяц уходит у Ольги на «коммуналку». В эту сумму входит и оплата телефонов — своего и детских.

— Я брала самые дешевые тарифы, там выходит какая-то мелочь.

Домашний интернет оплачивает муж.

Значимой статьей расходов в бюджете многодетной мамы числятся сезонные детские вещи — одежда и обувь.

— Здесь я тоже умею экономить. Сейчас повадилась покупать вещи себе и детям в секондах. Что-то отдают знакомые, что-то остается от старшего младшему — те же куртки. Зато обувь подростки убивают быстро. Соберется в копилке денежка, и я потрачу ее в конце августа на сборы детей в школу. Так и живем.

Анна считает, что лучший способ сэкономить на бытовых товарах — это найти качественное моющее средство. Ведь можно взять за 7 рублей, и его хватит на месяц, а можно сэкономить, купить за 2,5 рубля и пользоваться всего неделю. Порошок хозяйка предпочитает брать сразу в большой пачке — по 6 кило, с запасом на пару месяцев. Губки, салфетки, чистящие и моющие средства берет по потребности. Жидкое мыло рекомендует покупать в больших упаковках: так намного выгоднее. В месяц на бытовые товары у Анны уходит около 70 рублей.

— Домашняя бухгалтерия помогла понять, где мои «косяки» и куда уходят деньги, — признается Анна. — Сейчас я четко знаю, какую сумму и когда могу потратить безболезненно для кошелька. Каждый месяц получается отложить больше 100 рублей, а раньше уходила в минус. Мы ни в коем случае не голодаем, просто перестали покупать то, без чего реально можно обойтись. Даже мама взяла с меня пример, стала вести домашнюю бухгалтерию и сейчас каждый месяц умудряется отложить немного денег со своей небольшой пенсии.

«Программа автоматически подсчитывает, куда и сколько уходит денег»

Двадцатисемилетняя Ольга ведет свою домашнюю бухгалтерию уже лет десять — с тех пор, как поступила в университет. Девушка хотела понимать, сколько денег ей нужно, чтобы прожить месяц, и какие самые затратные статьи расходов. Со временем подсчеты стали рутиной.

— Раньше я каждый день записывала все траты в блокнот, потом подруга порекомендовала приложение на мобильном телефоне, — рассказывает Ольга. — Приложение понравилось мне тем, что там можно устанавливать свои категории растрат: проезд, квартира, здоровье, красота и прочее. Программа автоматически подсчитывает, куда и сколько уходит денег. Плюс можно смотреть результаты за каждый месяц и сравнивать с предыдущими.

Средний ежемесячный доход Ольги — 1400 рублей. Основной статьей расходов всегда были походы в разные заведения. Девушка часто выбирается куда-нибудь выпить кофе, поесть, встретиться с друзьями в красивом месте. В целом на вылазки в город и продукты Ольга тратит около 300—400 рублей в месяц.

Что касается продуктов, она любит закупить крупы, макароны и масло один раз на три месяца вперед. Так же и с товарами для дома: купит один раз — и забудет, хватает на полгода. Через каждые два-три дня забегает в магазин за основным набором: творогом, йогуртом, фруктами, овощами, водой и чем-нибудь вкусненьким.

Особая статья расходов — кофе. Ольга часто заходит в кофейни либо покупает напиток навынос. Только на кофе раньше уходило 20 рублей в день. За месяц набегает около 250 рублей.

— Когда я посчитала траты на кофе, меня это поразило. Я пыталась ограничивать себя, стала заваривать кофе на работе и дома сама, но мне это быстро надоело. Сейчас трачу меньше — около 100 рублей в месяц.

Ольга признается, что ей хотелось бы больше экономить на вкусняшках и чаще питаться дома, но к этому она пока прийти не может.

Вторая по значимости категория расходов у девушки — оплата «коммуналки» (до 50 рублей), телефона (25), интернета (41) и проездного (55). Это вещи, на которых девушка не хочет экономить, так как от скорости интернета и качества мобильной связи зависит ее работа.

И на третьем месте по тратам — красота и здоровье. Сюда девушка относит ресницы, ногти, брови, уход за зубами и прочие девчачьи штучки. В месяц на все эти процедуры уходит около 250—300 рублей.

— Я бы всем рекомендовала подсчитывать свои расходы. Порой результат может удивить, — улыбается она. — Из лайфхаков: рекомендую покупать продукты и моющие средства не по чуть-чуть, а один раз и надолго, просто чтобы часто об этом не думать. Что касается еды, тут принцип такой же. Нужно разобрать продуктовую корзину и понять, сколько денег уходит и на что. Приложение в этом очень помогает.

«У меня подсчитаны все траты, за исключением букетов от мужа»

Тридцатичетырехлетняя Нина точно знает, сколько она заплатила за электричество в мае, сколько литров бензина залито на заправке в июне и сколько денег ушло на подгузники в июле. Женщина живет с мужем и девятимесячной дочкой в однокомнатной квартире в Минске. Супруг, инженер-строитель по специальности, зарабатывает около 2000 рублей в месяц. Пособие на ребенка — 600 рублей. Итого 2600 рублей — ежемесячный доход семьи.

Нина признается, что экономила и до замужества. Оставляла на карточке сумму в «белочках» на жизнь, а на остальные в день зарплаты покупала доллары. В 2022 году в жизни девушки случилось ЭКО. Это событие заставило основательнее подойти к учету трат, так как процедура не из дешевых: она обошлась семье в 15 000 рублей. Но каждый случай стоит рассматривать индивидуально.

— Во время беременности я установила на телефон приложение и начала фиксировать траты. Тогда относилась к этому проще: УЗИ за 40 рублей помечу, укол за 800 запишу, а лекарство за 6 рублей пропущу — мелочи. Зато сейчас моим ведением бухгалтерии могут заинтересоваться врачи, — шутит женщина. — У меня подсчитаны все траты, за исключением букетов от мужа. Да, даже жетончики в метро и мороженое во время прогулки. Как я дошла до такой жизни? Нас мотивируют мечты об улучшении жилищных условий.

Втроем в однокомнатной квартире и правда тесновато, тем более глава семейства работает из дома. На семейном совете было решено: надо оптимизировать траты. Нина вспомнила про старый добрый Excel, нашла бесплатный шаблон для ведения домашней бухгалтерии — и понеслось. В таблице три основные вкладки: ежемесячные траты семьи, траты на ребенка, бензин и кофе.

Больше всего денег уходит на питание: ежемесячно только продукты тянут на 600—650 рублей. Хозяйка признается, что научилась экономить на кулинарии — удивительно, но факт.

— Раньше я скептически относилась к кулинарии. Думала, лучше делать все самой: обойдется дешевле и будет качественнее. К примеру, для меня с детства сакральной остается выпечка, я постоянно сама замешивала тесто, а здесь случайно наткнулась в одном интернет-магазине на заготовки от шефа. Попробовала — ни я, ни муж не заметили разницы, а по стоимости мое на 15% дороже готового. Оказалось, можно было давно экономить на этом время и деньги. Потом я детально пробила готовую продукцию и обнаружила много интересного: тот же килограмм готовых блинчиков с субпродуктами стоит на рубль дешевле, чем кило замороженных субпродуктов.

Нина говорит, что, как и многие белорусы, она отслеживает акции и скидки, контролирует динамику цен на маркетплейсах, участвует в детской «Купилке». По традиции много денег у семьи ежемесячно уходит на памперсы (около 150 рублей) и бензин (до 85 рублей). А в рейтинге основных трат на товары для дома однозначно выигрывает гель для стирки, так как почти после каждого приема пищи нужно переодевать ребенка, а часто и себя тоже. Здесь свой лайфхак: средство нужно выбирать не по объему тары, а по количеству стирок. Иногда настигают непредвиденные траты типа ремонта машины или медицинские вопросы. Это, конечно, не очень приятно.

Хозяйка по умолчанию пытается ужать каждую статью расходов, даже если траты совсем небольшие. Она периодически меняет тарифный план на телефоне, отказалась от второго номера другого оператора.

— Что касается детских вещей, я хочу скупить все и сразу, — смеется Нина. — Приходится держать себя в руках. Некоторые мамы принципиально покупают ребенку все новое. Я же отношусь к этому проще. Что-то отдают нам знакомые, а недавно я купила детские качели на дачу по объявлению всего за 15 рублей. Дочку сейчас с них не прогнать. Часто могу сэкономить на детских вещах, покупая с рук. Целый пакет одежды можно взять рублей за 70—80.

Нина рекомендует вести учет трат и помнить, что цены постоянно меняются.

— То, что вчера было выгодно, сегодня может принести пустые траты. Смело меняйте тарифные планы мобильных операторов, провайдеров интернета, автомойку, если появились более выгодные предложения.

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