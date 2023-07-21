Черноморские конвульсии Кремля Александр Коваленко, «Апостроф»

21.07.2023, 9:20

Александр Коваленко

В чем заключается реальный план Москвы?

Начинает прорисовываться цель последних российских ударов по Одессе, которые затронули южные порты «Одесса» и «Черноморск». Разумеется, этот террор связан с разрывом «зерновой сделки», который Кремль и не собирался продлевать, заранее планируя свои террористические акты. В этом смысле, удары по портовой инфраструктуре, дабы у экспортеров не было возможности отгружать зерно, никак не связаны с недавней атакой на любимую игрушку Владимира Путина – так называемый «крымский мост».

В чем тогда суть ударов по городу, который был основным зерновым хабом? Суть проста – возобновление зернового как бы «политического диалога», но на условиях Москвы.

Причем не просто на кремлевских условиях, а при непосредственном, прямом контакте Киева и Москвы. Следует напомнить, что в июле прошлого года «зерновая сделка», как таковая, заключалась между Украиной, Турцией и ООН. В этом треугольнике места РФ не было.

Да, россияне там тоже, что-то подписывали, но с ООН и Турцией, а не с нами. Однако юридически российский статус в сделке был номинальным. Соглашение несколько раз продлевали, и последней датой продления было 18 июля текущего года.

Далее, как говорится, следует следить за руками кремлевских наперсточников. В понедельник 17 июля в Кремле заявили, что «фактически черноморские договоренности прекратили свое действие», но при этом оставили себе поле для маневра, заявив, что россияне готовы вернуться к обсуждению сделки, если будут соблюдены некие договоренности, напрямую затрагивающие «интересы» РФ. Представители страны-оккупанта в ООН заявили, что решение по выходу из «зернового соглашения» якобы является «окончательным».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 17 июля сообщил, что направил генсеку ООН Антонио Гутерришу и президенту Реджепу Эрдогану письмо с предложением продолжения зерновой инициативы или заключения нового соглашения в трехстороннем формате (Украина-ООН-Турция), но уже без участия россиян. На что в Кремле прогнозировано заявили, что в случае продолжения сделки без участия Москвы последуют «определенные риски». Далее последовали уже известные массированные удары по Одессе и портовой инфраструктуре.

Важная деталь – россияне, невзирая на как бы «окончательное» решение по выходу из сделки, делают все, чтобы сделку вновь перезаключить. Почему?

Все дело в том, что Россия хочет иного статуса в этой сделке и пытается добиться ее перезаключения единственным ей известным методом – террором, объявлением ультиматумов и обозначением очередных «красных линий». При этом российское руководство, как всегда, забывает уточнить, а что там произошло с прошлыми «красными линиями», по которым ВСУ и Запад успели знатно потоптаться.

Именно так следует расценивать недавнее заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая от имени Кремля дала ООН «три месяца», чтобы возобновить «зерновое соглашение».

«У ООН еще есть три месяца, чтобы добиться конкретных результатов», - сказала Захарова. По ее словам, «если будут конкретные результаты» в России якобы «готовы вести переговоры по этому вопросу».

Кремлевская говорящая голова Дмитрий Песков, с одной стороны расшаркивался перед генсеком ООН, рассказывая, что «вины» Гутерриша в срыве сделки нет, а виноваты «бессовестные» правительства отдельных европейских государств. Дескать, в Кремле очень раздражены тем, что «бессовестные» западные правительства ввели санкции и поставляют Украине оружие и боеприпасы.

Следом и Владимир Путин «выкатил» требования по зерновой сделке, включавшие отмену санкций, подключение банков к SWIFT и прекращение «всех ограничений», чем лишний раз подтвердил кремлевскую заинтересованность в диалоге на своих условиях.

Когда Захарова говорила о «конкретных результатах» со стороны ООН, речь явно не шла о просто технических деталях нового соглашения или продления старого. На самом деле, конечная цель кремлевских террористов в другом.

По сути, если у Москвы получится принудить Киев пойти на некое новое соглашение по зерну, посредством двустороннего контакта, пускай и при участии ООН и Турции, для россиян это станет первым шагом в попытке принудить Украину к «диалогу о перемирии», так критически необходимом российским оккупационным войскам.

То есть, многоходовочка Кремля предельно ясна – через террор заставить Украину пойти на первое, казалось бы, не столько критически важное соглашение, а через него, принудить к тому соглашению, которого оккупанты добиваются с 2022 года, дабы в период паузы восстановить и накопить силы.

Видя, что Киев не соглашается тут и сейчас, россияне поднимают ставки, угрожая рассматривать все судна, идущие из Одессы как «законные военные цели». То есть прямая угроза топить торговые корабли. Но рискнет ли Москва пойти на такой шаг, если корабль будет идти под флагом Турции, Португалии или Греции, например? Корабль следует рассматривать как территорию другого государства – в данном случае члена НАТО.

Да, россияне могут попытаться применить старую советскую тактику выдавливания корабля противника посредством морского навала, когда военный корабль, вплотную подойдя к судну противника, начинает его толкать в нужном направлении. Но тут есть «маленькая сложность» - водоизмещение торгового сухогруза превышает водоизмещение российского военного корабля. Тут остается только один вариант – посмотреть, что будет с первым кораблем, который выйдет из украинских портов с зерном после 20 июля. Как себя поведут россияне – вопрос открытый.

Сейчас ясно одно, что ни на какие переговоры с оккупантами нельзя идти. Они слабеют и ощущают это, пауза им критически нужна и не имея возможности принудить к миру напрямую, они ищут обходные пути. Но эти обходные пути и террор, только лишь подчеркивают плачевность и конвульсивность положения террористов.

Александр Коваленко, «Апостроф»

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