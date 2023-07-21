«Все горит, ВСУ сносят наши позиции»: по оккупантам под Бахмутом ударили кассетными боеприпасами 8 21.07.2023, 9:29

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Российские войска охватила паника.

В российских пропагандистских каналах жалуются на тяжелое положение своих войск на Бахмутском направлении. В рядах «Z-военкоров» царят панические настроения. Российские пропагандисты уверяют, что ВСУ там начали применять американские кассетные боеприпасы, выжигая российские позиции.

О том что у ВС РФ на данном участке фронта катастрофа, в ночь на 21 июля сообщил популярный российский Z-канал, передает Диалог.UA.

«В данный момент ВСУ сносят наши позиции на Бахмутском направлении кассетными боеприпасами. Контрбатарейная борьба не работает. Все горит кругом», - пишут российские пропагандисты.

Они уверяют, что надежда осталась только на российскую фронтовую авиацию, которую там очень ждут.

Важно уточнить, что в ходе войны России так и не удалось добиться превосходства в воздухе. Авиацию россияне применяют ограниченно, в основном для нанесения ракетных ударов по украинским городам с расстояния в тысячи км. На украинскую территорию они залетают крайне редко из-за сильной ПВО.

Отметим также, что на Бахмутском направлении ВСУ перехватили инициативу и ведут успешное контрнаступление. Они врезаются во фланги города с севера и юга, беря его в окружение.

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