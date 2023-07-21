«Я была в шоке от такого количества людей» 12 21.07.2023, 9:39

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Как сейчас живется в первых домах «Минск Мира».

В 2015 году компания Dana Holdings начала строительство Минск Мира. Самым первым кварталом комплекса стал «Эмиратс». Его начали возводить в 2017 году с дома «Диадема». Меньше чем за четыре года он был завершен полностью. Сегодня квартал объединяет 12 жилых многоквартирных домов и паркинг на 800 машиномест. Причем купить квартиры сейчас также можно: есть предложения в жилых домах «Жемчужина 2» и «Волна». Отзывы об этом комплексе противоречивые ― кто-то жалуется на некачественную застройку, кому-то не нравится большое количество людей и связанные с этим неудобства.

Realt решил узнать у самих жильцов, как действительно им здесь живется.

Мы приехали в Минск Мир вечером. Первое, на что обращаешь внимание, когда заходишь во внутреннюю часть жилого комплекса, — здесь и правда многолюдно. Некоторые куда-то спешат, но большинство не спеша прогуливаются по дорожкам, едят мороженое или просто отдыхают на летках в многочисленных заведениях.

Во дворе играет музыка, что тоже создает какую-то особую атмосферу. Складывается впечатление, что находишься не в Минске, а в каком-то другом городе, где кипит совсем другая жизнь.

Так, изучая обстановку в квартале мы встречаем Татьяну. С «Эмиратс» да и вообще комплексом Минск Мира девушка не сильно знакома. Здесь она арендует жилье.

— Вообще, об этих домах я слышала многое, у меня несколько знакомых приобретали здесь квартиры. Мнения у них были двоякие. Рассказывали, что жилье не очень хорошего качества и что на маленькой площади очень много квартир. Я сейчас снимаю студию и, честно говоря, она небольшая по размерам. Но при этом мои знакомые отмечали, что среди других застройщиков в Минск Мире самая демократичная цена. Думаю, это может компенсировать некоторые моменты. Лично я была немного в шоке, когда впервые увидела, что на такой небольшой площади так много разных заведений и людей. Но в этом также есть и большой плюс для жильцов в плане возможностей.

В центре двора построен супермаркет «Гиппо». В этом же здании есть суши, KFC, пицца, гриль-бар, кальянная.

Выбор заведений обширен не только в этом здании, но и на первых этажах домов. Здесь они пользуются популярностью и постоянно открывается что-то новое. Возле одной из кофеен знакомимся с Эвелиной. Она купила квартиру еще в августе прошлого года. Тогда квадратный метр ей обошелся в 950 долларов.

— Конечно, при покупке смущали слухи, которые ходят о качестве жилья. Я пересмотрела так много информации по этому поводу. В итоге пришла к выводу, что репутация застройщика — это не всегда гарант надежности. Ситуации бывают разные. Я понимала при покупке, что могут быть проблемы, но старалась концентрироваться на плюсах. Подумала, что в качестве первого жилья и по такой стоимости — это неплохой вариант. Тем более, со временем я планирую поменять район. Меня больше привлекает «Грушевка».

Девушка отмечает, что для нее важную роль играет развитость инфраструктуры.

— Мне важно, чтобы я без пересадок смогла добраться до центра города. А тут сел на соточку — и уже в центре. Плюс еще и в том, что здесь реализуют концепцию мини-города, когда не нужно ехать куда-то далеко, чтобы сходить в магазин или какие-нибудь заведения, купить кофе. Все в пределах доступности. При этом они не останавливают развитие: я узнала, что еще строится торговый центр. По факту можно выйти в тапочках из дома и решить все свои вопросы.

Пока мы находились там, постоянно и со всех сторон слышались детские смех и крики. В квартале для малышей созданы неплохие условия — установлены батуты, есть несколько детских площадок. На одной из них встречаем Викторию. Она с семьей заселилась в «Волну» в 2021 году.

— Тогда нам понравилось, что это молодой район с новыми квартирами. Это для нас было принципиально важным. Квартиру мы покупали уже готовой, с ремонтом и мебелью. Обошлась она нам недешево — 46 квадратов за 75 тысяч долларов.

Качеством постройки дома Виктория не особо довольна. Главный минус для нее — «ужасные окна».

— Зимой они сильно сквозят, приходится заклеивать. По-хорошему, их лучше бы вообще поменять. Мне нравится, что в доме большие светлые подъезды, чистые — за этим следит наша обслуживающая организация. Но при этом там уже начинает что-то отваливаться, трескаются стены. А еще возле подъезда должны поменять плитку: она развалилась из-за неправильной технологии укладки. Вроде по этому поводу были разбирательства — теперь ждем замены.

Несмотря на эти нюансы, девушка в восторге от самого района, в котором живет.

— Для молодой семьи с детьми, мне кажется, вообще супер место. Многие говорят, что это какой-то муравейник, но я с этим не согласна. Я сама молодая мама в декрете, поэтому мне хочется какой-то движухи. У меня двое детей, для них построены хорошие детские площадки, много кафе и мест, куда можно с ними сходить. Да и дети здесь знакомятся с другими детьми, общаются, всегда находят компанию. Должно открыться метро и торговый центр — мы с нетерпением ждем. Большой плюс, что здесь нет пьяных людей, все красиво и адекватно. Единственное — не хватает зелени, я люблю природу и заниматься спортом на свежем воздухе. Периодически вот ездим на машине в Лошицкий парк, который недалеко.

Противоположным оказалось мнение Александра и Вероники. Молодая семейная пара приобрела здесь квартиру год назад. Вероника поделилась, что для них стало проблемой большое количество людей.

— Мы семейные люди и в первую очередь думаем о детях, а здесь уже возникают вопросы с детскими садами и школами. К тому же, и коммуникации не очень развиты. Например, до метро от нас идти далековато, новое еще не открылось. Парковочных мест во дворе вроде много, но при этом их уже на всех не хватает. Все это вызывает вопросы.

Главный фактор, почему они приобрели жилье здесь — это доступность по цене.

— Если честно, то только она нас и привлекла. Год назад мы за квадратный метр отдавали 800 евро. Сейчас цены значительно поднялись. И, я думаю, по сегодняшней стоимости квадрата мы бы точно рассматривали другие варианты, — говорит Александр.

Для любителей здорового образа жизни во внутреннем дворике «Эмиратс» размещены спортивные площадки. Рядом с одной из них мы знакомимся с Павлом. Молодой человек приобрел квартиру летом 2021 года — тогда стоимость квадрата была около 950 долларов на фоне падения цен. Начал жить в Минск Мире Павел осенью 2022 года после окончания ремонта.

— Приобретенной квартирой в целом доволен. Для меня свободная планировка — это большой плюс. Так, на 72 квадратных метра я практически не делал стен, получилась просторная большая квартира. При этом я на высоком этаже, поэтому открывается шикарный вид на весь Минск. Лично я не заметил никаких проблем ни с тонкими стенами, ни с парковками, ни с чем-то другим, что приписывают Минск Миру.

Молодого человека не смущает и количество людей здесь. Говорит, что положительно относится к большим городам и скоплению людей, поэтому ему комфортно.

— Здесь красивые дома, первые этажи отданы под какие-то заведения. Это, конечно, не по всему району так, большое скопление как раз возле «Волны», поэтому людям приходится стекаться сюда. А вообще я положительно отношусь к тому, что первые этажи домов отдаются под аренду: всегда есть куда сходить на завтрак, обед и ужин, где выпить кофе или найти нужный полезный сервис. Скоро еще должны открыть метро, торговый центр, в перспективе вроде и бизнес-центр. Смущает, конечно, что здесь мало зелени и вообще нет парков, есть проблемы с парковкой, хотя я лично не столкнулся с этим, а еще из-за большого количества строек бывает пыльно. Как мне кажется, здесь еще не хватает отдельной поликлиники, потому что уже существующие несут слишком большую нагрузку.

В целом парень доволен жизнью в Минск Мире. Он отмечает, что плюсов здесь много, а часть минусов будет исправлена в ближайшее время.

Как было уже сказано, строительство Минск Мира продолжается полным ходом, застройщик планирует завершить проект полностью только к 2027 году. За это время будет возведено более 3 миллионов квадратов жилой и коммерческой недвижимости.

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