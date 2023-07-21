Министр культуры Украины подал в отставку 20 21.07.2023, 9:46

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Александр Ткаченко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Высокопоставленный чиновник озвучил причину.

Александр Ткаченко подал в отставку с поста министра культуры и информационной политики Украины. Об этом поздно вечером 21 июля он написал в Telegram.

«Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке», – написал Ткаченко.

По его словам, он увольняется «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны».

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды. А проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко сказал, что удивлен словам президента Украины.

«Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», – уточнил министр.

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