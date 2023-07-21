Сегодня ночью возможны перебои в работе Белкарт Pay
- 21.07.2023, 9:53
Они могут привести к перерывам в обслуживании держателей карточек.
В ночь на субботу ОАО «Банковский процессинговый центр» запланировало проведение технологических работ. Они могут привести к перерывам в обслуживании держателей карточек, оплачивающих товары или услуги через приложение Белкарт Pay.
Работы будут проводиться с 0:00 до 4:00 22 июля.
В центре отметили, что обслуживание карт в других устройствах будет производиться без ограничений.