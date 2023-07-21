Александр Невзоров: Эрдоган сознательно кидает Путина 21.07.2023, 9:59

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Александр Невзоров

Глава Турции почувствовал бесконечную слабость противника.

Президент Турции Реджеп Эрдоган почувствовал слабость президента страны-агрессора России Владимира Путина. Такое мнение высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

«Я думаю, он сознательно кидает Путина. И я думаю, что он учуял бесконечную слабость и бесконечную безответность. В отличие от Путина, у которого все-таки большая часть талантов уходит на воровство, Эрдоган действительно занимается политикой и реально занимается страной, занимается удержанием огромной, аморфной, сложнейшей турецкой социальной массы на плаву и пытается ее, сопротивляющуюся и вопящую, тащить в Евросоюз. Как у него это получится, я абсолютно не представляю, но я вижу бешено деятельного политика», – сказал журналист.

Невзоров отметил, что у него нет своего мнения об Эрдогане, но ему оно и не нужно.

«Мне вполне хватает мнения азовцев, с которыми я беседовал по телефону сразу после их освобождения, которые сказали: «Эрдоган классный». Я полагаю, что здесь в характеристике Эрдогана мы и будем ставить точку», – сказал он.

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