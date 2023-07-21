Российские спецслужбы: Готовится второй акт мятежа Пригожина 1 21.07.2023, 10:03

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Информацию подтвердили в ГРУ, ФСБ и МВД.

Пригожинский мятеж застал врасплох и российских военных, и силовиков из всех ведомств. Они не только не были способны остановить колонну «музыкантов», но выражали активное нежелание вступаться за Путина, по сути саботируя приказы руководства. Возможно, путч завершился бы удачей, но и сами вагнеровцы не горели желанием участвовать в боях за Москву и пребывали в такой же растерянности, как и те, кто ее защищал.

Источники в ФСБ и ГРУ считают, что мятеж показал, насколько на самом деле слабы Путин и его система, а потому вероятность повторения попытки переворота очень велика — завершения войны сейчас хотят почти все. Пригожину теперь тоже стоит опасаться за свою жизнь, считают они, пишет The Insider.

Источники в ГРУ: «Многие могут захотеть повторить это снова»

24 июня, в день похода Пригожина на Москву, высокопоставленный источник в ГРУ, который и раньше предупреждал The Insider о возможности переворота, отметил, что хотя сам факт восстания неудивителен, но никто не ожидал его именно в этот момент и с Пригожиным во главе:

«Все и в Минобороны, и во власти в целом уже устали от этой войны и хотели бы ее остановить, это недовольство чувствуется, так что я ожидал, что к осени что-то подобное может произойти. То что во главе мятежа оказался Пригожин — удивительно, но он никогда бы не пошел на такое, если бы не понимал, что в руководстве ГРУ найдутся те, кто его поддержит».

Во время марша на Москву источник в ГРУ не сомневался, что он может закончиться успехом: «10 тысяч мотивированных людей сильнее ста тысяч немотивированных. Если взорвать мосты на Оке, то можно попробовать не допустить колонну к Москве, но в остальном серьезных препятствий для «музыкантов» нет».

После переговоров Путина и Пригожина источник утверждал, что ситуация для Путина остается шаткой: «Теперь все убедились в том, насколько легко и без боя можно взять власть, так что желающих может оказаться много. Все увидели, что за Путина по сути никто не вступился, я знаю примеры генералов, которые под разными предлогами не приехали в Москву в тот день, типа ”я выпил на отдыхе и не могу в таком состоянии появиться на службе” и что-то в таком роде. Так что то, что еще недавно многими считалось абсолютно невозможным, почти удалось, и теперь многие могут захотеть повторить это еще раз».

Это мнение разделяет и высокопоставленный источник The Insider в разведке одной из восточноевропейских стран: «В первые часы мятежа было ощущение, что в Кремле царит полный хаос и растерянность. Нет сомнений, что произошедшее ослабило позиции Путина. Если Украина добьется значительного успеха в контрнаступлении, вероятность второго акта возрастет. У него может быть другой актерский состав, но сцена уже определена».

Другой источник в ГРУ отметил, что угроза сохраняется и для самого Пригожина: «Во время мятежа Путину сложно было убить Пригожина, просто потому что его политического капитала не хватало, чтобы вот так запросто у всех на глазах расправиться с человеком, набравшим определенную популярность за счет своей риторики «правдоруба» <что подтверждается социологическими данными — The Insider>. Но теперь, спустя определенное время, Путин вполне может наказать Пригожина, чтобы послать остальным сигнал. Так что на месте Пригожина я бы в ближайшее время не выходил на балкон, чтобы случайно оттуда не упасть».

Боец ЧВК Вагнера: «Без письменного приказа никуда не поеду»

Хотя источники в ГРУ считают, что вагнеровцы были лучше мотивированы и потому имели все шансы на взятие Москвы, судя по общению The Insider с самими «музыкантами», те также пребывали в растерянности и особого желания сражаться за взятие столицы не имели.

The Insider начал общение с источниками из группы Вагнера задолго до начала восстания. Еще зимой бойцы демонстрировали полную лояльность Пригожину и восхищались его публичной риторикой. Но после начала открытого конфликта с Шойгу стало понятно, что ситуация вызывает у них недопонимание:

«Хрен его знает, что творится у них. Шойгу, конечно, как предводитель совершенно никакой. Не знаю, чем у них все закончится, но, скорее всего, Евгений Викторович победит, у него такой силовой ресурс, что очень трудно ему будет противостоять».

Начало восстания застало врасплох даже довольно высокопоставленных и хорошо информированных членов группы:

«Мы все подняты по тревоге, непонятно куда. Я сам никуда не собираюсь ехать, пока не будет письменной бумажки. А если и поедем, то не факт, что доедем. Никто ни с кем сражаться не собирается. Если Евгений Викторович решил стать королем, значит, так тому и быть, но может это просто какой-то план. Вообще все это больше похоже на какой-то цирк».

После завершения похода на Москву растерянности в рядах наемников ЧВК Вагнера стало еще больше. Часть группы согласилась выдвинуться в Беларусь, но многие отказались и в итоге подписали-таки контракт с Минобороны, как и источник The Insider: «Все ЧВК теперь — через Министерство обороны, нас подставили под это говно. Сейчас я в Запорожье».

Тем же, кто доехал до Беларуси Пригожин делает двусмысленные намеки о том , что их ждет «самая большая работа в мире, которая будет проведена очень скоро». Намекает ли он на Киев или Москву — непонятно, но оставшиеся под его контролем вагнеровцы говорят, что «как скажет Евгений Викторович, так и будет».

Источник в ФСБ: «Бригада ВДВ просто не вышла по приказу встречать Пригожина»

У нас никто ничего о происходившем не знал и не понимал, что это. Но почему-то за два дня до мятежа подразделение Альфа было переброшено на охрану Лубянки. Связано ли это как-то — непонятно. Когда началось, в Москве были подняты Силы специальных операций, но без особого успеха. 45-я бригада ВДВ вообще не вышла по приказу «встречать Пригожина», как и ряд других подразделений, в том числе подразделений Росгвардии. Дошел бы Пригожин до Москвы? В субботу в этом ни у кого сомнений не было. У него максимально удачно складывалась ситуация. Никакого сопротивления не было. Почему он остановился — у нас достоверно никто не знает.

Когда начались обыски в «Конкорде», там был сын Пригожина. Он лично говорил оперативникам: «Я вас запомню». Ну, то есть угрожал. Тогда же задержали бухгалтеров. Всех в итоге отпустили. Есть слух, что сейчас решается вопрос о возвращении изъятых денег и золота Пригожину под расписку.

Источник в МВД из Ростова: «План «Крепость» объявили, но исполнять его никто не стал, все испугались»

«Первые сообщения постов ГИБДД о продвижении войсковых колонн из района Бахмута в сторону Ростова-на-Дону пошли примерно в 18.00. Но никто ничего понять не мог. Один из наших оперативников созвонился со своим коллегой из Воронежа и тот сообщил, что вагнеровцы при переходе из «ЛНР» обстреляли погранзаставу в Воронежской области и убили нескольких пограничников <как потом выяснилось, погранзаставу и правда обстреляли из минометов, но пограничников не убили, а только избили — The Insider>.

Коллега также заявлял, что «Вагнер» якобы перешел на сторону Украины и будет брать Ростов и Воронеж. Все, кто находился в отделе, всерьез испугались и стали звонить своим домой, чтобы не выходили из дома и собрали на всякий случай чемоданы.

Дежурный по отделу звонил в ростовский Главк, а там долго не брали трубку, а потом заявили, что пока Москва молчит и нет никаких указаний.

Я созвонился с мужиками из 7-го (Пролетарский район) и 8-го (Советский район) отделов. Никто ничего не знает, и начальства нет. Примерно в 23:00 из Главка пришла команда объявить оперативный план «Крепость» (подразумевает экстренный сбор личного состава и готовность к отражению внешнего нападения). Дежурный стал обзванивать сотрудников, но многие просто не брали трубку или были уже пьяные. Была суббота, и многие сотрудники полиции отдыхали за пределами города. А наш начальник был у знакомого в ресторане, у которого родилась внучка.

Я попросил у дежурного оперативную машину с экипажем, чтобы разведать обстановку, но он резко заявил: «Никто никуда не поедет». Ближе к утру стали собираться сотрудники, получили табельное оружие. Они рассказали, что все ключевые точки в городе уже контролируют вагнеровцы, которые взяли управление Южного военного округа и будут расстреливать военных. Во время пересменки новый дежурный заявил, что не хочет быть героем и если Пригожин потребует открыть оружейку, то все ему отдаст: «Они же подгонят танк и все! Кто будет кормить моих детей?»

Источник в украинской разведке: «Генерал армии проигнорировал приказ и остался на даче»

Мы в режиме реального времени отслеживаем то, что происходит в российской армии, в том числе через доступ к компьютерам и связи российского военного командования. Было видно, что, во-первых, в армии к этому мятежу были совершенно не готовы, а во-вторых, совершенно не собирались по этому поводу что-то предпринимать. Скажем, мы наблюдали за одним генералом в одном из российских регионов, которому в субботу позвонили и потребовали срочно явиться в штаб в связи с попыткой военного переворота, но он никуда не поехал и продолжил выпивать. И как мы понимаем, такая реакция была типичной.

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