Названы простые привычки, укрепляющие здоровье мозга 2 21.07.2023, 10:07

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Иногда полезно давать себе отдохнуть.

Нейробиологи Джейсон Шепард и Талия Лернер из Университета штата Юта (США) определили привычки для поддержания здоровья мозга.

Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Исследователи назвали пять советов вместе с пояснениями и научными доказательствами их пользы.

Давать себе отдохнуть

Это значит не просто выключить свет и закрыть глаза на несколько часов. Речь идет о том, чтобы спать от шести до восьми часов, что дает мозгу время на обработку новой информации, формирование воспоминаний и самоочищения. Достаточный сон также повышает адаптивность мозга, помогая ему лучше реагировать на новые вызовы, что улучшает когнитивные функции с возрастом.

Следить за физическим здоровьем тела

Регулярная физическая активность не только поддерживает тело в форме, но и сохраняет здоровье мозга. Физические упражнения усиливают приток крови к мозгу, помогая ему функционировать как можно лучше. Необходимы 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю. Это не значит, что нужно ежедневно посещать тренажерный зал; достаточно таких простых занятий, как выгул собаки или занятия любым видом спорта.

Поддерживать связь с внешним миром

Поддержка крепких отношений может способствовать улучшению эмоционального состояния, снижению риска психических расстройств и укреплению здоровья мозга. Также полезна волонтерская работа в своем районе.

Узнавать что-то новое

Новые впечатления также могут способствовать укреплению здоровья мозга. К ним относятся путешествия в новые места, обучение новым навыкам или выход из зоны комфорта в социальных ситуациях. Такой новый опыт заставляет мозг работать быстрее и лучше приспосабливаться к новым условиям, а также добавляет в вашу жизнь немного острых ощущений.

Следить за питанием

Для качественной работы мозга, по мнению ученых, также необходимо правильное полноценное питание, включающее фрукты, овощи, нежирное мясо и цельные злаки.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

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