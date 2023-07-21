«Палатка улетела, ё-моё!» 21.07.2023, 10:23

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Как белорусские города пережили град и наводнение.

На Гомель и Могилев 20 июля обрушилась непогода. Часть первого города мощно «поплыла», во втором к ливню добавился крупный град. Местные жители опубликовали в соцсетях множество видео со своим негодованием. Кажется, такая ситуация может повторится и в других городах на выходных, пишет telegraf.news. Какую погоду спрогнозировали синоптики на 21-23 июля в Беларуси?

«Ну вот и поплыли!», «полосы уже не вижу, э!»

Видео бушующего ветра, пугающе черных туч и беспощадного ливня из Гомеля начали активно публиковать примерно после 14:00 20 июля.

Вот как все начиналось:

«Погода в Гомеле, да, супер. О, чернота какая!», — слышно за кадром.

В комментариях гомельчане отметили, что с утра погода была «просто пушка», кто-то «сгорел на речке».

А в этом ролике видно, как ветер сильно гнет деревья, и рассыпает мусор из контейнеров:

«У меня дерево упало под балконом, жалко», «у нас то же самое, велики ронял ветер», «мусор развеян, так весело…», — отметили комментаторы.

А дальше понеслось! Пошел настолько сильный дождь, что где-то под Гомелем на трассе вообще не было видно дороги.

«Офигеть! Вот это блин… Во шальной на фуре чувак! Офигеть, я вообще полосы уже не вижу, э!» — возмущается водитель на видео.

Кто-то из пользователей удивился, что водитель решил ехать в такую погоду, а не переждать ливень и даже иронично спросил, не приобрел ли тут «абонемент бессмертия».

К слову, в самом городе машинам пришлось, как говорят, плыть по улицам.

Тем временем на Прудковском рынке снесло палатку с едой.

«Палатка с едой улетела, ё-моё! Улетело тут много чего, короче», — сообщил автор видео.

Кстати, в Гомеле было настолько плохо, что люди на катамаране не смогли сами вернуться к берегу. Им помогли работники ОСВОД.

Град и ливень в Могилеве

В свою очередь жителям Могилева тоже было от чего скрываться. Там пошел не только дождь как из ведра, но и большой град.

Какую погоду в Беларуси спрогнозировали на 21-23 июля?

Синоптики Белгидромета спрогнозировали, что в пятницу 21 июля погоду в нашей стране определит «неустойчивая воздушная масса». Местами также пообещали дожди и грозы — выше всего вероятность в Могилеве (70-80%) и в Витебске (30-40%) . Днем воздух в Беларуси прогреется до +19..+25°С.

В субботу 22 июля на обстановку повлияет система атмосферных фронтов с Центральной Европы (ночью особенно на западе страны).

Кратковременных (в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве), а местами даже продолжительных дождей (в Минске), не избежать. Некоторым районам может не повезти с грозами. Ветер специалисты ожидают сильный порывистый.

Температура ночью составит +8..+15°С, днем — от +18°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку республики.

И в воскресенье 23 июля снова дожди и грозы (но не везде). И даже температура та же.

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