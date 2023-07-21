Украина дает сдачи в Черном море Юрий Романенко

21.07.2023, 10:16

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Мишенью может стать не только Крымский мост.

Россия заявила, что будет атаковать суда, идущие в украинские порты, считая, что они везут оружие.

В принципе, Украина может спокойно делать тоже самое с российскими портами на Черном море. Ведь можно бить не только по Крымскому мосту, которой является сложной мишенью, но и по нефтеналивным причалам на Черноморском побережье России. Заявив точно такую же формулировку.

Сокращение нефтяного, зернового и прочих экспортов после того, как наши дроны в произвольном порядке начнут прилетать в российские порты, даст вполне ощутим экономический эффект. Ведь любой танкер, сухогруз, и просто причал может оказаться под ударом.

При этом, нанесение таких ударов не требует каких-то ресурсов, поскольку дроны можно пускать с любого судна в акватории Черного моря.

Удары по Крымскому мосту показали, что Украина может наносить ассиметричный и эффективные удары. Ясное дело, что наши западные союзники будут против, но они всегда против.

Юрий Романенко, t.me

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