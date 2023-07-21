Гражданская война под Брянском: российские военные уничтожают друг друга 21.07.2023, 10:26

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Минобороны РФ пытается скрыть эти факты.

В российской армии царит хаос. В Брянской области военные стали жертвами своих же минных заграждений, которые были установлены другим подразделением.

О происшествии Минобороны РФ молчит, однако о нем сообщили российские СМИ, передает Диалог.UA.

Инцидент случился в Климовском районе Брянщины, который граничит одновременно и с Украиной, и с Беларусью.

Трое российских мобиков (два сержанта и рядовой) на служебной машине «Нива» отправились на задание и не вернулись. Только спустя пару часов сослуживцы отправились на поиски.

«В итоге была обнаружена уничтоженная «Нива», а также тела погибших военных», - сообщил российский ресурс.

По его данным, автомобиль военных подорвался на противопехотной мине, которая была установлена другим подразделением российской армии.

Отметим, что с началом большой войны российские военные и гражданское население массово гибнут в приграничных районах РФ, подрываясь на своих же минных заграждениях.

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