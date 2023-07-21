Путин эпически опозорился с цифрами на ТВ и стал посмешищем 6 21.07.2023, 10:32

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Россияне сомневаются в психическом здоровье главы Кремля.

Президент России Владимир Путин на одной из официальных встреч с военными оконфузился, спутав цифры. Пользователи сети высмеяли его, заявив о маразме российского диктатора.

Видео с Путиным было выложено в одном из российских Telegram-каналов. На нем российский президент спросил военного о возрасте его детей и моментально забыл все сказанное, пишет obozrevatel.com.

Так, военный ответил Путину, что его младшему сыну 9 лет, а старшему – 23. Однако сразу через несколько секунд Путин спутал цифры.

«Понимаете, вы с двумя детьми, а младшему вообще всего три года», – сказал Путин, из-за чего стал посмешищем в сети.

Многих россиян шокировали когнитивные возможности их президента. Некоторые заподозрили, что у него может быть маразм или другие серьезные расстройства памяти. Пользователи сети также отметили, что с такой проблемой Путину не место в должности президента, а пора уходить на пенсию.

«Забыл таблетку принять»; «Страной правит, старый маразматик»; «Почему злорадствуете, все грустно»; «А кто же тогда войной управляет? Это п*п*ц просто»; «Там с рождения болезнь не лечили его»; «Если такое начали пропускать в эфир, возможно, это знак», – комментировали ситуацию россияне.

Как сообщал сайт Charter97.org, издание Newsweek на основании этого видео заподозрило у Путина деменцию.

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