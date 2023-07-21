Глава ЦРУ: На месте Пригожина я бы не увольнял своего дегустатора 21.07.2023, 11:00

Уильям Бернс

Элиты в Москве взбудоражены после мятежа ЧВК «Вагнер».

Российские элиты проявляют растущую тревогу по поводу будущего РФ и дальнейших решений президента Владимира Путина, особенно после непродолжительного мятежа ЧВК «Вагнера», который застал Кремль врасплох.

Об этом Politico заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Это (изменения в обществе – ред.) воскресило некоторые более глубокие вопросы: о суждениях Путина, о его относительной отстраненности от событий и даже о его нерешительности», - заявил Бернс.

По его словам, продолжавшийся целый день мятеж, возглавляемый Евгением Пригожиным, был направлен в основном против министра обороны России Сергея Шойгу и высокопоставленного российского генерала Валерия Герасимова.

Но тот факт, что силы Вагнера смогли беспрепятственно пересечь значительную часть России, стал для Путина большим ударом, как и открытое обсуждение коррумпированности российской элиты.

«Я думаю, что во многих отношениях это выявило некоторые существенные недостатки системы, которую построил Путин. Даже если не считать мятежа, вторжение РФ в Украину показало многие слабости режима», - добавил он.

Глава ЦРУ также отметил, что Путин также, вероятно, найдет способ отомстить Пригожину и в конечном итоге устранить его.

«Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора», - подытожил Бернс.

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