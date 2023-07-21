Беспилотники атаковали военный аэродром в Крыму и авиабазу в Рязани
- 21.07.2023, 11:09
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В результате взрыва возникла огромная воронка.
Российские оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром во временно захваченном Крыму. Также взрывы якобы прогремели на авиабазе в Рязани, в результате чего возникла воронка.
Об этом сообщили российские пропагандисты. По их данным, военный аэродром в Крыму якобы пытались атаковать три беспилотника, передает obozrevatel.com.
Два из них на подлете к аэродрому в Гвардейском якобы сбила система ПВО. Еще один дрон якобы ликвидировали средствами РЭБ.
В результате этого никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
В то же время беспилотник атаковал и авиабазу «Дягилево» в Рязани. В результате взрыва на стоянке самолетов образовалась воронка.
Повреждений и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.