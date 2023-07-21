закрыть
21 июля 2023, пятница, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники атаковали военный аэродром в Крыму и авиабазу в Рязани

  • 21.07.2023, 11:09
  • 3,064
Беспилотники атаковали военный аэродром в Крыму и авиабазу в Рязани

В результате взрыва возникла огромная воронка.

Российские оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром во временно захваченном Крыму. Также взрывы якобы прогремели на авиабазе в Рязани, в результате чего возникла воронка.

Об этом сообщили российские пропагандисты. По их данным, военный аэродром в Крыму якобы пытались атаковать три беспилотника, передает obozrevatel.com.

Два из них на подлете к аэродрому в Гвардейском якобы сбила система ПВО. Еще один дрон якобы ликвидировали средствами РЭБ.

В результате этого никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

В то же время беспилотник атаковал и авиабазу «Дягилево» в Рязани. В результате взрыва на стоянке самолетов образовалась воронка.

Повреждений и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип