Беспилотники атаковали военный аэродром в Крыму и авиабазу в Рязани 21.07.2023, 11:09

3,064

В результате взрыва возникла огромная воронка.

Российские оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром во временно захваченном Крыму. Также взрывы якобы прогремели на авиабазе в Рязани, в результате чего возникла воронка.

Об этом сообщили российские пропагандисты. По их данным, военный аэродром в Крыму якобы пытались атаковать три беспилотника, передает obozrevatel.com.

Два из них на подлете к аэродрому в Гвардейском якобы сбила система ПВО. Еще один дрон якобы ликвидировали средствами РЭБ.

В результате этого никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

В то же время беспилотник атаковал и авиабазу «Дягилево» в Рязани. В результате взрыва на стоянке самолетов образовалась воронка.

Повреждений и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».