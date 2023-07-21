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В России меняют призывной возраст

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  • 21.07.2023, 11:20
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В России меняют призывной возраст

Стали известны детали о последних поправках в законопроект.

Комитет Госдумы России по обороне утвердил поправки в законопроект о повышении призывного возраста перед вторым чтением. Теперь он предполагает, что в РФ будут призывать на срочную службу в армию людей в возрасте от 18 до 30 лет.

«Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», – цитирует ТАСС председателя комитета Андрея Картополова.

Ранее одновременно с увеличением призывного возраста до 30 лет предполагалось поднять и его нижнюю границу, то есть призывать в возрасте от 21 до 30 лет. Теперь от изменения нижней границы отказались. При этом было подчеркнуто, что повышение призывного возраста не коснутся осеннего призыва в РФ.

Законопроект о повышении призывного возраста появился в РФ уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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