Экс-депутат Госдумы РФ: Путин и Пригожин готовятся к войне друг с другом 3 21.07.2023, 11:36

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Россия распадается на мафиозные кланы.

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, находящийся в Беларуси с частью своей «армии», сделал заявление. Террорист назвал позором происходящее на фронте и заверил, что намерен дождаться момента, чтобы «проявить себя по полной программе». Почему после неудавшегося «госпереворота» он не просто жив, но еще и строит планы? Значит ли это, что власть главы Кремля Владимира Путина существенно ослабла и что Пригожин может претендовать на российский «трон»?

Де-факто сегодня в России нет государства. Здесь началась война двух мафиозных кланов – Путина и Пригожина. Оба накапливают силы и укрепляют свои «армии». Пригожин ждет момента, когда путинский режим критически ослабнет, чтобы совершить второй поход на Москву. Кремлевский диктатор, в свою очередь, также серьезно готовится. Все это происходит на фоне распада «российской империи».

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский оппозиционный политик и журналист, экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко.

– После всех событий, после неудавшегося «госпереворота» Пригожин не просто жив, но еще и строит планы со своим «Вагнером». Он записал обращение, в котором пообещал дождаться момента и «проявить себя по полной программе». Как вы можете пояснить такой парадокс? Возможно, Кремль ведет какую-то свою особую игру?

– Я думаю, то, что происходит, – свидетельство того, что в России нет никакого государства. Собственно, его не было и в советские годы. Не было советской власти – была власть некоего «ордена меченосцев», партии, которая за спиной советской власти всем рулила.

Сейчас из-за спины якобы государства, которого на самом деле не существует, рулят мафиозные кланы. На сегодняшний момент мы присутствуем при столкновении одного мафиозного клана, который называется «РФ», «Российская Федерация», который не является государством, а является мафиозным кланом, – с выращенным им другим мафиозным кланом, который называется «пригожинская империя». В частности, ЧВК «Вагнер».

Недавно было столкновение этих мафиозных кланов, которое закончилось условной ничьей. Хотя Пригожин лишился значительной части своих активов, лишился всей бронетехники, которая была передана министерству обороны, лишился части своей ЧВК, но основное ядро он сохранил. Во главе с Уткиным это ядро было релоцировано в Беларусь.

Сейчас он создает новую армию. Как он сказал, «вторую армию мира». Понятно, что это понты, но тем не менее он пытается создать серьезную армию. В настоящее время у него под ружьем 2,5 тысячи человек. Как уже стало известно из откровений его подельников, в ближайшее время он собирается нарастить численность этой группировки до 10 тысяч человек.

Этого, конечно, совершенно недостаточно, чтобы воевать против Украины, чего он делать не будет. Возможно, какая-то часть будет временно отправлена в Африку. Там уже есть порядка 4,5 тысячи «вагнеровцев». Но основная задача – ждать, набираться сил, искать финансирование, обрастать бронетехникой.

В конечном итоге, я думаю, Пригожин собирается дождаться момента, когда путинский режим ослабнет. Будет повторение «марша справедливости» на Москву.

Основной мафиозный российский клан, путинский, тоже серьезно готовится. Происходит резкое усиление Росгвардии. Туда перетекает бронетехника. Путин ориентируется на создание внутренней армии, которая значительно превосходит и по количеству, и по вооружению ту оккупационную армию, которая воюет в Украине. Это не только Росгвардия, но также федеральная служба охраны и частично ФСБ.

Сейчас из министерства внутренних дел в Росгвардию перетекают отдельные подразделения, спецназ. Это происходит просто на наших глазах. Сразу в трех чтениях был принят закон, который обязывает передавать Росгвардии тяжелое вооружение и бронетехнику, в том числе танки.

Фактически два этих мафиози – Путин и Пригожин – готовятся к войне друг с другом. Происходит дальнейший процесс распада российской империи. Сейчас она на глазах начинает распадаться на мафиозные кланы.

– Вы сказали, что оба готовятся к войне, Пригожин ищет финансирование. Как раз по поводу материальной стороны вопроса: можно ли сказать, что сегодня это война кошельков? В ней выиграет тот, у кого будет больший кошелек. Кто может платить за создание «второй армии мира» Пригожина и за усиление Росгвардии Путина?

– На второй вопрос ответить очень просто. В руках Путина сейчас федеральный бюджет. Это тот самый большой кошелек. Тут сомнений нет, за все в конечном итоге заплатит российский налогоплательщик. Путину ничего не стоит переключить финансирование с министерства внутренних дел на Росгвардию. Это вообще не вопрос. Закон уже принят.

У Пригожина ситуация более сложная. Я не собираюсь додумывать за него. Он уголовник со стажем, поэтому у него криминальная фантазия работает намного лучше, чем у любого финансиста. Но я понимаю, что у него есть довольно много разных ресурсов. Он может, например, послать часть своих бандитов в Африку, пограбить там и привезти оттуда какую-то добычу. На самом деле это классические пиратские рейды. Это один из возможных вариантов.

Есть и другой вариант. Например, шантаж Путина. По итогам этой разборки Путин передал Пригожину какие-то копейки – по их масштабам. Ему было сначала возвращено 10 миллиардов рублей, затем был заключен договор на поставки продовольствия на 1 миллиард. Возможно, еще несколько десятков миллиардов он из Путина выбьет на финансирование своей банды. Понятно, что Лукашенко не даст ни копейки. Но у него можно взять бронетехнику.

Да, у Пригожина совершенно очевидные проблемы. Но я думаю, что это достаточно изворотливый, хитрый человек, который свои проблемы сможет решить. Думаю, проблема финансирования для него сейчас самая главная.

– Независимая соцгруппа Russian Field провела опрос, который показал, что после «мятежа» Пригожин существенно потерял авторитет у россиян, который ранее имел. По вашим оценкам, каковы его шансы возглавить Россию? Или все же в ситуации господства в стране мафиозных кланов ни о каких демократических, свободных, прозрачных выборах в РФ речь идти априори не может?

– Конечно, никаких выборов в России нет и не будет. По крайней мере, в обозримый период. Я думаю, что Россия как государство, которое покрывает эту территорию, идет к концу. Вариант, когда Пригожин участвует в честных выборах на территории России, – это ненаучная фантастика. Этого не будет.

Что касается того, что он потерял авторитет… Очевидно, что потерял. Во-первых, на него идет довольно серьезная информационная атака. Во-вторых, он был на взлете, когда открыто противопоставлял себя власти. Так он собирал ура-патриотический, фашистский электорат и одновременно часть протестного электората. То есть он сидел на двух стульях, его поддержка состояла из двух частей.

Сейчас он, конечно, потерял. Но я думаю, что у него по этому поводу никаких огорчений быть не может, потому что никаких выборов, которые бы имели значение и конвертировались бы во власть, не предусмотрено. Он рассчитывает на силу. Силы у него, конечно, поубавилось, но тем не менее она осталась для того, чтобы он мог кого-то шантажировать, чтобы мог набирать силы. По крайней мере, страница российский истории под названием «мятеж Пригожина» пока еще не закрыта.

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