Налоговики активно взялись за зарплаты белорусов 8 21.07.2023, 11:53

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Что они проверяют?

Налоговая продолжает следить за тем, как нанимали выплачивают зарплаты своим работникам. Под особым контролем находятся те, кто выдает деньги в конвертах. Госконтроль тем временем проверяет, своевременно ли выплачивают наниматели зарплаты, пишет zerkalo.io.

В Витебской области за январь-июнь этого года нашли 29 случаев выплаты зарплат в конвертах. По ним доначислили 2 млн 672,8 тыс. рублей, сообщает инспекция МНС по Витебской области.

В Жлобинском районе налоговая проверила компанию, которая оказывает пассажирские услуги. Там выяснили, что директору в течение трех лет выплачивали зарплату в конвертах. Эти деньги ему выдавали на хозяйственные нужды компании и его командировки, но это не было зафиксировано в документах. Компания не смогла подтвердить, что ее руководитель расходовал на ее нужны 196,4 тыс. рублей. Фирме выставили подоходный налог в 28,8 тыс. рублей и выписали штраф почти в 1,5 тыс. рублей. Налоговики передали информацию о нарушении в ФСЗН и «Белгосстрах» — для взыскания отчислений из выплаченного работникам дохода.

Налоговики Минской области выяснили, что зарплаты в конвертах выплачивала компания, которая оказывала услуги такси от сервиса Uber.

«Доход, полученный организацией с апреля по сентябрь 2022 года, превысил 336,5 тысячи рублей, которые не были отражены в налоговых декларациях, — сообщают налоговики. — Кроме того, организация «забыла» о своих обязанностях налогового агента по перечислению подоходного налога с выплаченной водителям заработной платы, в результате чего ей придется уплатить в бюджет за счет собственных средств подоходный налог по повышенной ставке в размере 20% в сумме 45 тысяч рублей по выданной в конвертах зарплате неучтенным водителям».

Налоговая Минской области уточняет, что таксисты, которые работают с использованием приложения Uber и Yandex, «находится на постоянном контроле» касательно уплаты налогов.

«Используя информационные технологии, проводится дистанционный контроль, по результатам которого систематически устанавливается ряд нарушений (не представление налоговых деклараций, неполное декларирование выручки, полученной от оказания услуг, не исполнении налоговых обязательств)», — отметили в инспекции МНС по Минской области.

Госконтроль тем временем следит за тем, чтобы наниматели своевременно выплачивали зарплаты, для этого среди прочего запускают горячие телефонные линии.

Какие схемы используют наниматели для выплаты зарплат в конвертах

Брестские налоговики уточняют, что «систематически выявляют случаи выплаты зарплаты в конвертах».

— При этом пути выплаты такой заработной платы разнообразны: от «классической» выплаты наличными без отражения таких выплат в учете субъекта хозяйствования до регистрации работников, учредителей, должностных лиц субъектов в качестве индивидуальных предпринимателей с выводом через них наличных денежных средств также, соответственно, без отражения в учете, — привели примеры в инспекции МНС по Брестской области.

«За уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, подлежащих исчислению, удержанию у плательщика и перечислению в бюджет, повлекшее причинение ущерба в крупном или особо крупном размере, предусмотрена уголовная ответственность (статьей 243−1 Уголовного кодекса)», — сообщают брестские налоговики.

Подоходный налог за зарплаты в конвертах сейчас составляет 26%.

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