Украинский дипломат: Турция может поставить Россию в тупик в Черном море 21.07.2023, 12:09

4,976

Александр Хара

Но вопрос в том, захочет ли этого Эрдоган.

Россия вышла из «зерновой сделки» и угрожает атаковать мирные суда в Черном море. Несколько дней подряд оккупанты бьют по украинским портам в Одессе и Николаеве. Чего добивается Россия?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой:

— Абсолютно очевидно, что Россия добивается двух больших вещей. Первая — уничтожить способность Украины генерировать деньги, чтобы защищать себя. Поэтому несколько последних дней мы видим эскалацию. Вторая — шантаж западного мира путем усиления голода на «глобальном Юге», чтобы были волны миграции, по возможности — дестабилизация режимов, которые полагаются на дотационные товары, хлеб в том числе.

Поэтому мы видим продолжение шантажа, продолжение убийства Украины и украинцев. Показательно, что для России уязвимые развивающиеся страны являются лишь инструментом в достижении своих целей.

— Еще одна сторона сделки — Турция. Может ли Эрдоган вернуть Путина в «зерновую сделку», есть ли у него рычаги?

— Нужно начать с того, что сама по себе «зерновая сделка» является созданием новой реальности, поскольку есть одна реальность — правовая, ведь есть морское право, которое говорит, что все страны могут беспрепятственно пользоваться морскими путями, экспортировать свои товары морским путем.

После вторжения в Украину Россия начала навязывать новые правила. Так называемая зерновая сделка была компромиссом, но ее начали рассматривать как что-то обычное: договорились две страны, две компании и чем-то занимаются.

Здесь нужно постоянно говорить о том, что Россия перекраивает международное право, навязывает свои правила и, к сожалению, у нее это получается делать.

Второй момент — есть две сделки. Они зеркальны и параллельны, но не связаны. Первая — между Украиной, Турцией и ООН, вторая — Турция, Россия и ООН. Очевидно, что Россия нарушает сделку, которая была заключена между Украиной, Турцией и ООН.

Естественно, что Эрдоган будет пытаться вернуть Путина в эту сделку. В последнее время он повторял российские нарративы о том, что РФ должна получить возможность экспортировать больше своего зерна и удобрений. Хотя никаких санкций в отношении российского зерна и удобрений не было введено. Более того, европейцы предложили формулу, чтобы вывести из-под санкций один банк, который необходим для того, чтобы за зерно РФ получала деньги.

Россия отказалась, ведь она хочет поломать санкции.

Эрдоган эту тему продвигал и будет снова пытаться это сделать, ведь для него подобные сделки являются важным внешнеполитическим престижем, увеличивается его роль в Черноморском регионе. Я уже не говорю о заинтересованности в том, чтобы не прерывались поставки продовольствия, в том числе — в Турцию. Турция не в лучшем экономическом состоянии, поэтому для Эрдогана будет важно вернуть Путина в сделку.

Однако я не думаю, что у него сегодня есть такая возможность. Тем более, что Путин еще и обиделся на Эрдогана. Перед президентскими выборами в Турции Путин сказал, что сделка будет продлена после выборов, чем помог Эрдогану. А затем мы видели разблокировку вступления Швеции в НАТО, слова Эрдогана о поддержке вступления Украины в Альянс. Все эти вещи разозлили Путина.

— Может ли появиться какая-то альтернатива зерновой сделке?

— Альтернатива — поражение РФ и восстановление действия международного морского права в Черноморском регионе. Могут быть другие альтернативные способы доставки украинского зерна морским путем. Самый простой — через территорию стран НАТО — Румыния, Турция. Однозначно, что Путин десять раз подумает перед тем, как наносить удары по мирным балкерам в территориальных водах НАТО, что может быть рассмотрено как агрессия.

Еще один вариант — Украина продвигает коалиции по разминированию в Черном море. Ведь одна вещь — это ракетный удар, который может быть нанесен с российских платформ, вторая — блокировка кораблями, третья — минные заграждения. Официальные лица США заявляли, что Россия минирует выходы из украинских портов в Черном море. Соответственно, этом можно решить коалицией по разминированию.

Более сложный вопрос — конвой под флагом либо черноморских стран, либо стран НАТО. Однако здесь проблема в том, что Турция закрыла Босфор и Дарданеллы не только для российских военных кораблей, но и для нечерноморских военных кораблей. Турция могла бы открыть пролив, но сделает ли это Эрдоган — у меня тут большие сомнения.

Есть вариант, когда балкеры будут под турецким флагом. Тогда Россия будет стоять перед выбором, ведь она может поссориться с важным партнером в Черном море.

Есть вариант блокады российских портов, это было бы логично, чтобы Россия не могла не только использовать порты в Черном море, но и Балтийском. Ведь в Черном море они больше экспортируют нефть, а зерно переориентировали на балтийские порты. Однако это требует политической воли Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».